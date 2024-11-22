Özgür Özel: Parlamenter sistem bile önerseler yokuz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a daha önce yaptığı erken seçim çağrılarını tekrarlayarak, "Son aylarda aday olmak için bize gelecekse uğraştırmasın, şimdi gelsin" ifadelerini kullandı. Anayasa değişikliğinin Erdoğan'ın adaylığı için yapılmak istendiğini de belirten Özel, ne öneri gelirse gelsin hiçbir şekilde AKP ile Anayasa yapmayacakları mesajını verdi.

CHP lideri Özel, aralarında DW Türkçe'nin de bulunduğu bir grup gazeteci ile bir araya gelerek sorularını yanıtladı.

Cumhur İttifakı'nın yeni anayasa yapmak için attığı adımların hatırlatılıp, "Anayasa değişikliği konusunda sizi ikna edecek adımlar olursa, örneğin parlamenter rejime geri dönüş gibi. Masaya oturur musunuz?" sorusuna Özgür Özel, "Hayır, mevcut anayasaya uymayanlar ne havuç sallarlarsa sallasınlar arkamızı döneceğiz. Bu milleti iki kere kandırdılar. Bir kere de bizi kandırmasınlar. Biz bir anayasa değişikliğini çok gerekli görüyoruz ama bu anayasa değişikliğini gelecek seçimlerden sonra geniş bir toplumsal mutabakatla ve mevcut anayasaya tam uyan bir hükümetin varlığında yapılmasını istiyoruz" sözleriyle yanıt verdi.

Erken seçim için 2025 yılı Kasım ayına kadar Erdoğan'a süre verdiklerini kaydeden Özel, "Erdoğan son aylarda aday olmak için bize gelecekse, hiç bizi uğraştırma şimdi gel seçimi yapalım diyoruz. Ben AK Parti adayı ile ilgilenmiyorum, seçimle ilgileniyorum. Psikolojik üstünlük bizde, onu da çıldırtan bu. Yerel seçim ile birinci olduk ve altın kemer bizde. Biz bu altın kemeri bozdurup emeklilerle paylaşmak istiyoruz. Tayyip Bey'e geri verme niyetimiz yok" açıklaması yaptı.

"CHP'nin aday sorunu yok"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş arasında problem olduğuna ve bu problemin de Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin çekişme ile ilgili olduğuna dair iddiaların hatırlatılması üzerine Özel Özel, "İki ismin kavga etmesi, didişmesi için hayaller kuran bir iktidar var. Bu iki ismin adaylığa yakıştırılıyor olması hiç kötü bir şey değil. CHP'nin an itibarıyla aday sorunu yok. Aday belirleme gündemi var. Ama Ak Parti'nin bir aday sorunu var. Senin adayın kim? Eski içişleri bakanı mı yeni içişleri bakanı mı? Hangi damat?" ifadelerini kullandı.

Kendisinin Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını bir kez daha ifade eden Özgür Özel, şu açıklamayı yaptı:

"Şu an iki isim ön plana çıkıyor ama önümüzde daha çok zaman var. Başarılı belediyecilik yapmaları ve tartışma dışında kalmaları doğru. Önemli olan icraat yapmak. Adayı belirlemeye dair ben tek başına karar vermeyeceğim. Bu kavgadan çok medet uman var, koltuk kavgası yok gerçekten, olmaması da lazım. Önümüzde koltuk dersem binlerce koltuk var ama esas doğru olan şu, bizim bir hedefimiz var, seçimden birinci çıkmak. Üstüne sorumluluk düşen sorumluluk alacak, fedakarlık düşen fedakarlık yapacak. Fedakarlık yapan başka sorumluluk alacak. Sonuçta seçimi kazandığımızda Türkiye kazanacak hep birlikte kazanıyoruz. Seçim gecesi oyun bitmiyor, zorluklar bitiyor. Hepimiz için yeni süreç başlıyor. 28 Mayıs günü seçimi kaybettikten sonra İmamoğlu ile çıktığımız yol var. Önce partiyi, sonra ülkeyi değiştireceğiz dedik. Önümüzdeki günlerde Ekrem Bey, Mansur Bey ile bir araya geleceğiz. Biz böyle bir adaylık tartışması içinden partimize Türkiye'ye fayda gelmeyeceğini biliyoruz. En doğru adımı da atacağız. Bir adayda ortaklaşacaksak bütün muhalefet ortaklaşacağız."

"Mansur Yavaş aday olamazsa bağımsız aday olacak veya tam tersi" ve "Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı, Ekrem İmamoğlu Başbakan olacak" şeklinde haberlerin hatırlatılması üzerine de Özel, "Mansur Bey de Ekrem Bey de bu testten geçtiler. ‘Gelin aday olun' denildi ikisi de parti vurgusu yaptı. Şu an çok daha güçlüyüz. İki aday varsa en doğru kararı partimizle hep birlikte veririz." şeklinde konuştu.

Özgür Özel Mart ayından bu aya kadar sadece CHP'nin bir ay anketlerde gerilediğini o ayın da tüzük tartışmalarının yaşandığı ay olduğunu sözlerine ekledi ve "Millet bıkmış kurultay sözcüğünden. Geçti ve Ekim ayında tekrar düzeldi anketler" dedi.

MİT Başkanı ile görüşme

Özgür Özel, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın CHP Genel Merkezi'ni ziyaretine ilişkin açıklamalarda da bulundu. MİT Başkanı Kalın ile görüşmesinde "Öcalan ile gizli pazarlık var mı?" gibi bir soru sormadığını kaydeden Özel, "MİT'i siyasi tartışmaların içine çekmemek ve yanıtlayamayacağı sorular sormamaya özen gösterdim. O soruya MİT cevap veremez. O sorunun bir muhatabı var; o çıkacak konuşacak. Bir süreç yürütüyorsa Erdoğan yürütüyor" dedi.

MİT Başkanı'ndan Amerika, Almanya gibi yurtdışı örgütlenmelerde üye alımında istihbarat desteği istediklerini de kaydeden Özel, "Amerika'da, Almanya'da örgütleneceğiz. FETÖ, PKK, terör örgütlerinin CHP'ye sızıp, yarın bir gün ‘bak bunun üyesi FETÖ'cü' denmesin diye yeni gelen başvuruları ile ilgili istihbarat desteği istedik. Veririz, isteyen her partiye destek veririz dedi. Yurt içi için bir destek talebimiz söz konusu değil" açıklaması yaptı.

"Varılan noktadan mutlu değilim"

Meclis'te CHP'liler ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya arasında yaşanan olayları da değerlendiren Özel, "Niyetlenilen protestodan, tepkiden haberdarım ama varılan noktadan mutlu değilim. Sen milletvekillerini Esenyurt'a günlerce sokmamışsın, arkadaşlarımız oradalar… Orada anlayış gösterip gülümseyip Mehmet Muş ile müzakere edilir, Sayın Bakan bir çay içer, maksat hasıl oldu der, toplantı başlar. Orada korumalarla gelme, yüklenme, bu görüntüler doğru değil. Bakanın ve milletvekillerinin böyle bir fotoğraf karesinde olması hoşuma gitmedi. Daha iyi yönetilebilirdi" dedi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un kendisini arayıp, "Sizinkiler tekme tokat bakana saldırmış" dediğini aktaran Özel, "Görüntüleri bir izledim, öyle bir şey yok. Meclis Başkanı'nı da birileri trollemiş. Dediği gibi olsaydı ben de tepki gösterirdim" ifadelerini kullandı.

"Mesele Tayyip Bey ile benim aramda"

Kara Harp Okulu mezuniyetinde kılıç çatıp slogan atan teğmenlerin ordudan ihracına ilişkin soruşturmaya değinen Özel, ihracın yanlış bir karar olacağını söyledi. Özel, "Meselenin teğmenlerle ilgisi yok, mesele Tayyip Bey ile benim aramda. 31 Mart zaferi sonrası seyrinden rahatsız. Duyuyoruz, ‘Bu süreç CHP'ye yarıyor, sizin CHP'yi eski CHP'ye döndürmeniz lazım' diyorlar. Onun için basacak nasır arıyor. Yok cunta, yok darbe diyerek 28 Şubat'a çekme gayreti var. O süreçten siyasi avantaj elde ettiklerini düşünüyorlar. ‘Mustafa Kemal'in askerleriyiz' lafı 28 yıllık değil, 100 yıllık bir laf" değerlendirmesi yaptı.

Teğmenlere sahip çıkacaklarını vurgulayan Özel, "Günü geldiğinde geri alırız. Bu sürece sessiz kalan, engel olmayan kim varsa teğmenler geldiği gün onlar gider. Bu tarz olaylar bizim iktidar motivasyonumuzu artırıyor. Yataktan kalkınca Soma için, Gezi tutukluları için kalkıyorum. Şimdi de teğmenler için kalkacağım" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "laiklik" çıkışının da CHP'nin "klasik" tartışmalara çekilmesine yönelik planın bir parçası olduğunu kaydeden Özgür Özel, "kurgusal olduğunu biliyorum. Ben bunları anlatırken utanıyorum artık" dedi. "Bir adam bu kadar şuursuz olabilir mi?" sözleri ile Yusuf Tekin'e tepki gösteren Özel, "Tayyip Bey ilk kez yenildi, 31 Mart sonrası belirli bir hat tutturduk, gidiyoruz. Önce anayasa, sonra İsrail bize saldıracak, şimdi de bunlar. Arada İsrail bahanesi ile vergi getirmeye çalıştılar. Teşbihte hata olmaz; Hitler'in ‘Alman çocukların tereyağına değil, Alman toplarının gres yağına ihtiyacı var' demesi gibi. Şimdi de Devlet Bey'in hamlesi ile makro gündem. Her yolu deniyorlar" değerlendirmesi yaptı. Ülkenin ana gündeminin ve toplumdaki temel kaygının ekonomi ve yolsuzluklar olduğunu kaydeden Özel, iktidarın bu gündemi kendi işine yarayacağı için "güvenlik ve terör kaygısı"na çekmeye çalıştığını da savundu.

"MHP tabanı, 'CHP bizim genel başkana uymasın' diyor"

Son dönem "Kürt sorunu" ve "Çözüm süreci" tartışmalarına yönelik bir soru üzerine de Özgür Özel, "İlk açılımdaki gibi toplumsal taban bulmadı. Çünkü Devlet Bey son söyleyeceğini ilk söyledi desem bu bile yanlış anlaşılır. Hiç söylenmeyecek bir şey söyledi. Şehit aileleri derneklerine gittim. Hepsi diyor ki; sizin çizginiz doğru çizgi. 'Meclis'te olursa, şeffaf olursa, toplumsal mutabakat olursa bağrımıza taş basarız yeter ki şehit gelmesin' diyorlar" diye konuştu. Özel, "Erdoğan, Bahçeli ile ilgili meselede hâlâ daha tedirgin bekliyor. Bahçeli'nin ortaya koyduğu mesele, çatışmalı sürecin bitmesi ve terörün bitmesine yönelik evrensel birikimlere uygun bir tutum değil. Bahçeli, kamikaze gibi bodoslama meseleye girdi. İktidar 'Kürt sorunu yoktur' diyecek noktada. Çözmek istediği sorunun varlığını inkâr ediyor. Kimse inanmıyor, insanlar ondan endişeli" değerlendirmesi yaptı.

Bahçeli'nin Ufuk Uras ile görüşmesi ve burada "Kavgaları bitirelim" mesajı vermesini de Özel, "Ufuk Bey'den daha farklı aktörler var bunu söyleyebileceği, kavgayı bitirecekse Ufuk Bey'den daha etkili aktörler var" sözleriyle değerlendirdi.

Yaptırdıkları anketlere değinen Özel, Devlet Bahçeli'nin çıkışlarına MHP tabanında tepki olduğunu ifade ederek, "MHP'lilere soruluyor. 'Devlet Bey'e CHP destek vermemelidir, bizim genel başkana uymasın' diyorlar. Anketlere göre MHP tabanının da yüzde 82'si açıklamalara karşı" dedi.

CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilişkin yol haritasının sorulması üzerine Özel, "Sadece Tayyip Bey'in inandığı, kimseyi ikna edemedikleri bir algı operasyonuna kurban gitti Ahmet Özer" dedi.

Erdoğan'a Trump çağrısı

ABD'de Trump'ın ikinci kez seçilmesine ilişkin bir soruya da Özel, "Amerikan başkanlarının ikinci dönemleri enteresan olabiliyor. Trump çok öngörülebilir değil. Erdoğan'ın iki ahbap gibi yürüttüğü müzakerelerinden biz zararlı çıktık. Kurumsal ilişkilerin terkedildiği, diplomatlara alan açılmadığı, aksine kişisel ilişkiler hatta aile ilişkileri üzerinden yürüyen ilişkilerden biz zararlı çıktık. Erdoğan'a çağrım; diplomaside değerli kadrolar var. Kişisel değil, kurumsal ilişkiler kurulmalı. Bir miktar tedbirli olunmalı" yanıtı verdi.

Özel, "Trump'ın o yazdığı mektuptan herhalde Türkiye'de en az utananlardan bir tanesi Erdoğan. Ama biz çok utandık" değerlendirmesini de yaptı.

"Hamas ateşe tiner dökmek olur"

Katar'daki Hamas'ın ofisinin Türkiye'ye taşınacağı haberlerine ilişkin de Özel, bunun Türkiye için yeni güvenlik risklerini beraberinde getirebileceğini söyledi. Özel, "Bu bir felaket getirir. Hamaslılar Türkiye'de fevkalade hareket serbestisine sahipler. Sen Hamas'ın siyasi liderlik bürosunu İstanbul'a veya ne bileyim bir başka yere taşıdığın takdirde bu, ateşin karşısında elinde tiner tutmak gibi bir şey, yani eninde sonunda canın yanar. Bunu samimiyetle telkin ediyorum Erdoğan'a" ifadelerini kullandı.

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