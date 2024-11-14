Özel: CHP'li belediyeler itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) etkinliklerinde usulsüz harcama yapıldığı iddiaları hakkında soruşturma ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) hakkında da benzer iddialarla inceleme başlatılmasına CHP Genel Başkanı Özgür Özel tepki göstererek, "CHP'li belediyeleri itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar" dedi.

"Yerel seçimlerden hemen sonra CHP'nin belediyelerinin elini kolunu bağlamaya" çalışıldığını savunan Özel, "Türkiye İller Bankasından yıllardır yapılmayan kesintileri hemen isteyebilir miyiz veya Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bütün alacakları tahsile girişsin gibi bir yaklaşımları vardı ve o takvim işliyor. Yıllardır AK Partili belediyelerin ödemedikleri SGK primlerini faiziyle birlikte bizden istiyorlar" şeklinde konuştu. Bunun "hakkaniyetli" bir tutum olmadığını ifade eden Özel, CHP'li belediyeler de bu parayı ödemezlerse "haciz yollayalım, haciz ile aciz gösterelim" yaklaşımı içinde olunduğunu anlattı. Özel, "CHP'li belediyeleri itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Bütün hesap kitap bunun üzerine" dedi.

"Konser tartışmaları, SGK borcu tartışmaları, müfettişler, soruşturmalar, bunlar karşımızdaki kötü aklın kendi menfaatini milletin menfaatinin üzerine koyan asıl hedefini su yüzüne çıkarmıştır" diyen Özel, isim vermeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha seçilebilmek için bu tutumu izlediğini savundu.

"Yani 'Ben bir kez daha seçilebilmek için gerekirse bir şehrin çöpleri toplanmamasını, bir belediyenin çalışanlarının maaş alamadığı için kiralarını ödeyememesini, çocuğunun karnını doyuramamasını, bir şehirde kanalizasyon hizmetlerinin aksamasını göze alıyorum. Yeter ki bu belediyelere iş yapamıyorlar, bakın belediyeyi kötü yönetiyor ülkeyi de yönetemezler diyelim. Benim ülkedeki kötü yönetimime rağmen insanlar bana oy versin' diyor. Bu kadar ucuz, bu kadar basit bir hesapla karşı karşıyayız."

"Siyasi talimatla suç icat etmeye çalışmayın"

Özel, CHP'li belediyeler için gerekiyorsa "suç uydurun" talimatı verildiğini ileri sürerek, "İçişleri Bakanlığına, Adalet Bakanlığına, Çalışma Bakanlığına; ‘Gidin, CHP'li belediyelerde bir suç bulun, bulamıyorsanız da bir suç uydurun’ talimatı verildiğini biliyoruz. Bizim belediyelerimiz hesap vermekten kaçan belediyeler değildir" şeklinde konuştu. Özel, denetim ve inceleme yapan kamu görevlilerine de "Gidin namusunuzla denetleyin, namussuzluk varsa çıkarın, ama namussuzca verilen siyasi talimatlarla suç icat etmeye çalışmayın" diye seslendi.

AKP'li belediyelerin yaptığı konser ve etkinlik harcamalarında harekete geçilmediğini belirten Özel, CHP yönetiminde Beykoz Belediyesi hakkında da konser ihaleleriyle ilgili inceleme başlatılmasına tepki gösterdi. Özel, Beykoz Belediyesine ilişkin olarak "Bir savcı harekete geçiyor, o savcı da (Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı) Fahrettin Altun'un kuzeni çıkıyor" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdindeki bazı etkinliklerde usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddialarına ilişkin resen soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise Ankara Büyükşehir Belediyesinin konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddiaları soruşturma için İçişleri Bakanlığına müzekkere yazdı. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu, bu talep üzerine gerekli incelemeleri başlattı.

DW/JD, TY

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