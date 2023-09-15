  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Türkiye ekonomisi
Ukrayna Savaşı
PolitikaTürkiye

Özgür Özel CHP Genel Başkanlığı'na aday

15 Eylül 2023

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin genel başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Özel'e ilk başarı dileyen isimlerden biri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

https://p.dw.com/p/4WNx7
CHP'li Özgür Özel
CHP'li Özgür ÖzelFotoğraf: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin genel başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Cuma günü düzenlediği basın toplantısında kararını açıklayan Özel, "Yeni yüzyılda yeni bir siyaset için yeni yaklaşımlarla yol alacağız. Kurultay sürecini 2024 yılında başlatacağız. CHP'deki değişim, ülkenin değişimi için ön koşuldur. CHP genel başkanlığına adaylığımı ilan ediyorum" dedi.

Aldığı kararın, "Tek bir kişinin değil, bir kadronun attığı kocaman bir adım" olduğunu dile getiren Özel, "Yeni yüzyılda yeni yaklaşımlarla yol alacağız. Sorumluluk üstlenmeyen bir yönetim kabul edilemez. Tarihsel bir kararın eşiğindeyiz. CHP'deki değişim, ülkenin değişimi için ön koşuldur. Bizim de hikayemiz burada başlıyor" ifadelerini kullandı. 

"39 milletvekili" eleştirisi

"Yeni yüzyılda yeni bir siyaset için yeni yaklaşımlarla yol alacaklarını" belirten Özgür Özel, "İttifak siyaseti, ittifak kuranların birbirine benzediği bir siyaset olmamalıdır. İttifaklar, parti vicdanında karşılık bulacak şekilde tasarlanmalıdır. Partimizin 39 milletvekilini başka partilere vermesi, parti tarihinde unutulmayacak hasarlar bırakmıştır. Bu süreç parti içi denetime kapalı olarak yürütülmüştür. Seçilmiş kurullar dahi bilgilendirilmemiştir. Sorumluluk üstlenmeyen yönetim tarzı kabul edilemez" dedi.

Konuşmasında İktidarın, "İstanbul Sözleşmesi'nden hukuksuz çekilme kararını" da eleştiren Özel, sözlerine şöyle devam etti: "Kadınların etkin olacağı siyaset tarzını etkin kılmak için, sağlık hizmetlerinden herkesin yararlanabileceği bir Türkiye için, başka Somalar, Ermenekler yaşanmaması için, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığımı ilan ediyorum. Çağrımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarınadır. CHP değişirse Türkiye değişir."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel - (13.06.2023)
Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür ÖzelFotoğraf: Adem Altan/AFP/Getty Images

Grup başkanlığı görevinden istifa edecek mi?

Basın toplantısında bir gazetecinin, CHP Grup Başkanlığı görevine devam edip etmeyeceği sorusuna yanıt veren Özel, "Şu anda kurultay tarihi belirlenmedi. Bundan sonraki süreçte ekibimizle bu değerlendirmeyi yapacağız. Bu konuda basına servis edilen birtakım haberlerde Sayın Genel Başkan'ın bu konuda bir talebi olduğu söylendi. Kendisinin bu konuda bir talebi olmadı" dedi.

İsmi potansiyel genel başkan adayları arasında sıklıkla geçen, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşüp görüşmediği de sorulan Özel, "Bugün bir görüşmem olmadı. Ama İmamoğlu ile partimizdeki herkes gibi açık bir iletişim kanalımız var" cevabını verdi.

Bu arada İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada Özgür Özel'e başarılar diledi:

Partisi CHP genel merkezinin, kendine yönelik bir engelleme girişiminde bulunacağını düşünmediğini vurgulayan Özgür Özel, kurultayın bir an önce yapılması gerektiğini ve genel başkanlık seçimini kaybetse bile partisinden ayrılmayacağını belirtti.

 

DW / ET,BK

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl ulaşabilirim?

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

CHP'li Özgür Özel

Özgür Özel CHP Genel Başkanlığı'na aday

Politika15 Eylül 2023
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Libyen | Überschwemmung und Hochwasser in Libyen

Libya'da sel: Halk kendi yaralarını sarmaya çalışıyor

Libya'da sel: Halk kendi yaralarını sarmaya çalışıyor

Politika15 Eylül 2023
AfD'nin Magdeburg'daki etkinliğinde görülen parti logosu

Almanya'da AfD "güvenlik duvarını" zorluyor

Almanya'da AfD "güvenlik duvarını" zorluyor

Politika15 Eylül 2023
CHP Grup Başkanı Özgür Özel

Özgür Özel neden aday?

Özgür Özel neden aday?

Politika15 Eylül 2023

Sivas katliamında son dava cezasızlıkla sonuçlandı

Sivas katliamında son dava cezasızlıkla sonuçlandı

Hukuk ve Adalet14 Eylül 2023
Eski İçişleri Bakanı ve Emniyet Müdürü Mehmet Ağar

Mehmet Ağar'a beraat gerekçesi açıklandı: Masumiyet karinesi

Mehmet Ağar'a beraat gerekçesi açıklandı: Masumiyet karinesi

Hukuk ve Adalet14 Eylül 2023
İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale

İYİ Partili Özlale: 81 ilden aday çıkarmalıyız

İYİ Partili Özlale: 81 ilden aday çıkarmalıyız

Politika13 Eylül 2023
Ana sayfaya dön