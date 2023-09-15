Özgür Özel CHP Genel Başkanlığı'na aday

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin genel başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Özel'e ilk başarı dileyen isimlerden biri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin genel başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Cuma günü düzenlediği basın toplantısında kararını açıklayan Özel, "Yeni yüzyılda yeni bir siyaset için yeni yaklaşımlarla yol alacağız. Kurultay sürecini 2024 yılında başlatacağız. CHP'deki değişim, ülkenin değişimi için ön koşuldur. CHP genel başkanlığına adaylığımı ilan ediyorum" dedi.

Aldığı kararın, "Tek bir kişinin değil, bir kadronun attığı kocaman bir adım" olduğunu dile getiren Özel, "Yeni yüzyılda yeni yaklaşımlarla yol alacağız. Sorumluluk üstlenmeyen bir yönetim kabul edilemez. Tarihsel bir kararın eşiğindeyiz. CHP'deki değişim, ülkenin değişimi için ön koşuldur. Bizim de hikayemiz burada başlıyor" ifadelerini kullandı.

"39 milletvekili" eleştirisi

"Yeni yüzyılda yeni bir siyaset için yeni yaklaşımlarla yol alacaklarını" belirten Özgür Özel, "İttifak siyaseti, ittifak kuranların birbirine benzediği bir siyaset olmamalıdır. İttifaklar, parti vicdanında karşılık bulacak şekilde tasarlanmalıdır. Partimizin 39 milletvekilini başka partilere vermesi, parti tarihinde unutulmayacak hasarlar bırakmıştır. Bu süreç parti içi denetime kapalı olarak yürütülmüştür. Seçilmiş kurullar dahi bilgilendirilmemiştir. Sorumluluk üstlenmeyen yönetim tarzı kabul edilemez" dedi.

Konuşmasında İktidarın, "İstanbul Sözleşmesi'nden hukuksuz çekilme kararını" da eleştiren Özel, sözlerine şöyle devam etti: "Kadınların etkin olacağı siyaset tarzını etkin kılmak için, sağlık hizmetlerinden herkesin yararlanabileceği bir Türkiye için, başka Somalar, Ermenekler yaşanmaması için, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığımı ilan ediyorum. Çağrımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarınadır. CHP değişirse Türkiye değişir."

Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel Fotoğraf: Adem Altan/AFP/Getty Images

Grup başkanlığı görevinden istifa edecek mi?

Basın toplantısında bir gazetecinin, CHP Grup Başkanlığı görevine devam edip etmeyeceği sorusuna yanıt veren Özel, "Şu anda kurultay tarihi belirlenmedi. Bundan sonraki süreçte ekibimizle bu değerlendirmeyi yapacağız. Bu konuda basına servis edilen birtakım haberlerde Sayın Genel Başkan'ın bu konuda bir talebi olduğu söylendi. Kendisinin bu konuda bir talebi olmadı" dedi.

İsmi potansiyel genel başkan adayları arasında sıklıkla geçen, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşüp görüşmediği de sorulan Özel, "Bugün bir görüşmem olmadı. Ama İmamoğlu ile partimizdeki herkes gibi açık bir iletişim kanalımız var" cevabını verdi.

Bu arada İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada Özgür Özel'e başarılar diledi:

Partisi CHP genel merkezinin, kendine yönelik bir engelleme girişiminde bulunacağını düşünmediğini vurgulayan Özgür Özel, kurultayın bir an önce yapılması gerektiğini ve genel başkanlık seçimini kaybetse bile partisinden ayrılmayacağını belirtti.

DW / ET,BK

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