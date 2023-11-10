Özel'den Erdoğan'a "darbecilik" suçlaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay 3.Ceza Mahkemesinin Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını tanımaması ve AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla başlayan krizle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "darbecilik"le suçladı.

Özel, AYM önünde yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanının dün uçakta kullandığı ve bugün sabah 10'a kadar ambargolu olan ifadeler basına yansıyana kadar bu bir yargı kriziydi, bu bir devlet kriziydi. Ama bugün sabah 10'da Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını duyduktan sonra bunun Recep Tayyip Erdoğan eliyle anayasal düzenin ortadan kaldırılmaya çalışılması, adeta halkın iradesine karşı Erdoğan liderliğinde bir kalkışmayla karşı karşıya olduğumuz anlaşılıyor" dedi.

AKP ve MHP'nin Anayasa'yı değiştirebilmek için yeterli milletvekilinin bulunmadığını, bunu referanduma götürebilecek durumlarının da olmadığını belirten Özel, "Bu Anayasa'yı ortadan kaldırabilmek zaten ilk dört maddesi değiştirilemediği için mümkün değil. Ancak herhangi bir maddesini değiştirecek güçleri yokken bu Anayasa'nın bazı maddelerini yok sayıyorlar. AYM kararlarının bağlayıcılığına yönelik maddeyi yok sayan Cumhurbaşkanı, kendisinin görev, yetki ve sorumluluklarıyla ilgili maddeyi var saymaktadır" dedi.

"Sahip çıkmazsan sen de yok hükmündesin"

Özel, Erdoğan'a hitaben, "Sen Anayasa'nın o hükmünü değiştirecek güçte değilsin. Millet bu yetkiyi vermedi. Sen bu yüzden darbecisin. Bu bir darbe girişimi, bu Anayasa'yı askıya alma girişimi. Türkiye'yi anayasasızlaştırma girişimine Anayasa'dan en çok yetki, güç ve sorumluluk alan kişi yol veriyorsa, göz yumuyorsa, destek veriyorsa kendi meşruiyetini ortadan kaldırıyor demektir. Tayyip Erdoğan'ı uyarıyorum. Kendi meşruiyetini tartışmaya açtırma. Bir maddeyi sen saymazsan biz de sana yetkiyi veren maddeyi saymayız… Millet sana oy verdi, bu anayasa sayesinde görev yapıyorsun. Ama milletin anayasasının bir başka maddesi benim için yoktur diyorsun. Yok hükmünde kabul edilmeyi istemiyorsan bu anayasaya sahip çık, sahip çıkmazsan sen de yok hükmündesin" ifadelerini kullandı.

Barolar "Hukukun Üstünlüğü" yürüyüşü düzenledi Fotoğraf: ANKA

Erdoğan Yargıtay'a açık destek vermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'dan dönüşünde uçakta yaptığı açıklamada, AYM'ye karşı Yargıtay’ın tavrını desteklemiş, Yargıtay'ın bir Yüksek Mahkeme olduğunu kimsenin inkar edemeyeceğini belirterek "Anayasa Mahkemesi, bu noktada maalesef birçok yanlışları da arka arkaya yapar hale geldi. Bu da bizi ciddi manada üzmektedir" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan, "Eğer partimden bazı arkadaşlar da burada Yargıtay’ı yerip Anayasa Mahkemesine övgüler düzüyorsa onlar da yanlış yapıyorlar" demişti.

Erdoğan bugün Ankara'da yaptığı açıklamada ise "Anayasa'nın 104'üncü maddesi uyarınca Cumhurbaşkanının bu tartışmada taraf değil, hakem konumunda" olduğunu belirterek "Yargının iki kurumu arasındaki yetki tartışmasının çözüm yeri Anayasa'dır, yasalardır. Ancak, anlaşılan o ki, mevcut Anayasamız ve dolayısıyla ona göre şekillenen yasalarımız, bu konuda da yetersiz kalmaktadır" diye konuştu. Erdoğan, "Yapılan onca değişikliğe rağmen güçler ayrılığı ve güçlerin kendi içlerindeki dengeye ilişkin sorunların sürekli önümüze çıkıyor olması yeni anayasa talebimizin haklılığının işaretidir" dedi.

Türkiye Barolar Birliği, Yargıtay'ın kararını protesto için yürüyüş düzenledi Fotoğraf: Kivanc El./DW

Erinç Sağkan: AYM kararını uygulayın

Yargıtay'a "Hukukun Üstünlüğü Yürüyüşü" düzenleyen Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) Başkanı Erinç Sağkan da iki gündür yaşanan krizin basit bir yargı krizi olarak nitelendirilemeyeceğini, bir devlet krizi olduğunu ve Anayasa'nın açıkça yargı eliyle ihlal edildiğini belirterek "İçerisinde bulunduğumuz süreç kurumlar arasındaki çekişme olarak adlandırabileceğimiz bir kısır tartışma değildir. Anayasa'nın ikinci maddesinin açıkça yok sayıldığı, artık bir hukuk devleti olup olmadığımızın tartışıldığı ve buna karar verileceği bir süreçtir" diye konuştu.

TBB Başkanı Sağkan, Yargıtay önünde yaptığı açıklamada, "Yargıtayın ilgili ceza dairesinin açıkça anayasayı ihlal etmesi ve anayasal düzene açıkça başkaldırmasına rağmen hala burada bir ceza mahkemesine anayasanın ilgili hükmünü, 153'üncü maddeyi hatırlatmak zorunda kaldığımızdan dolayı çok büyük bir üzüntü duyuyorum" dedi.

Sağkan, "Avukatların örgütü barolar ve Barolar Birliği olarak hatırlatıyoruz: Anayasaya aykırı işlem yapmaktan hemen vazgeçin. Anayasa 153'üncü maddesi, AYM kararlarının bütün yargı organlarını bağlayacağını açık şekilde düzenlemiştir. Hemen bugün Anayasa ve 153'üncü maddesi gereğince AYM kararını uygulayın" çağrısı yaptı.

DW/BK,JD

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