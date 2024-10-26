Özel'den "Öcalan çağrısını bulunduğu yerden yapsın" önerisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör saldırısına uğrayan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerini ziyaret etti. Burada yaptığı açıklamada, "Öncelikle dün cenazelerine katıldığımız beş şehidimize Allah'tan bir kez daha rahmet, acılı ailelerine bir kez daha sabır diliyorum" diyen Özel, TUSAŞ'ın Türkiye'nin gözbebeği bir kurum olduğunu da vurguladı.

Yaşanan olayla ilgili bir güvenlik zaafiyeti olup olmadığı konusunun önümüzdeki günlerde ele alınacağına işaret eden Özel sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yasanan süreçten dolayı hem sosyal medya üzerinden hem televizyonlarda çeşitli eleştiriler alınıyor. Bu konu önümüzdeki günlerde tabii enine boyuna tartışılacak, güvenlik zafiyeti ile ilgili bir takım konular. Ama burada 17 bin kişinin çalıştığı bu kurumla ilgili şunu söylememiz lazım: Bir kusur varsa şunu ifade etmek gerekiyor ki, hepimizi koruyan, sınırımızı koruyan, askerimizi koruyan, ordumuzu koruyan, hepimizin can güvenliğini sağlamak için gece gündüz çalışan bu insanları koruyamadıysak, hepimizin oturup bir düşünmesi, bir özeleştiri yapması lazım."

Ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, MHP lideri Bahçeli'nin Öcalan çağrısı ile ilgili olarak, "Biz şehit ailelerinin ve gazilerin de yüzüne bakamayacağımız hiçbir sürecin içinde olmayız" ifadelerini kullandı.

Barışı ve silah bırakılmasını desteklediklerini de belirten CHP lideri, Abdullah Öcalan'ın Meclis'e getirilmesi fikrinin sahibininse MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olduğunu hatırlatarak, "Bizim öyle bir fikrimiz yok. Öcalan konuşacak diye illa o kürsüye gelmek zorunda değil. Öcalan bulunduğu yerden imkân verilir, o çağrısını yapar" dedi.

"Erdoğan neden sessiz?" sorusu

Pazar günü İstanbul'un Beşiktaş Meydanı'nda düzenleyecekleri Cumhuriyet'e sahip çıkma mitingi hakkında da konuşan Özel, "Hem teröre hem her türlü şiddete meydan okumak için oradayız. Tüm İstanbulluları, İstanbul'a erişim mesafesinde olan herkesi de bu kararlılıkla mitinge bekliyoruz. O mitingi siyasi bir miting olmaktan çok korkuya karşı meydan okuma mitingi olarak görüyoruz" dedi. Özel, CHP'nin 29 Ekim'e ve Cumhuriyet'e sahip çıkmak amacıyla planladığı mitingin insanların korkmadan sokağa çıkması amacıyla da iptal edilmediğine işaret ederek, Cumhuriyet'e sahip çıkma ve terörü lanetleme amacına odaklanan eyleme herkesin katılabileceğini belirtti.

Özel'e bir gazeteci, Cumhurbaşkanı'nın Bahçeli'nin Öcalan'ın Meclise gelip konuşmasına yönelik çağrışıyla ilgili sessiz kaldığına ilişkin bir soruya da, "Sorunun muhatabı ben değilim. (...) Ben Erdoğan yerine konuşamam. O merakın giderilmesine katkı sağlayacak olanlar sizlersiniz" cevabını verdi.

ANKA / ETO,ET

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