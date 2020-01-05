Özel okullar zam oranını düşük buldu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer özel okullarda uygulanacak zam oranını yüzde 65 olarak açıkladı. Özel okullar bu oranı düşük buldu. Veliler ise ek hizmet fiyatlarından şikayetçi.

Çocukları özel okullarda okuyan veliler günlerdir endişe içinde bakanlıkta yapılacak toplantıyı bekliyordu. Özel okul yöneticileri ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer arasında yapılan toplantıda, özel okulların önümüzdeki yıl eğitim ücretlerine uygulayabileceği tavan zam oranı yüzde 65 olarak belirlendi. Yüzde 105 zam talep eden özel okullar, Bakanın da dediği gibi karardan memnun kalmadı.

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