Özel Kuvvetlere aşırı sağ temizliği için 4 ay mühlet

Aşırı sağ skandallarla gündemden düşmeyen Alman Komando Özel Kuvvetleri'nin (KSK) lağvedilmesi gündemde. Almanya Savunma Bakanlığı, KSK'nın temelden yeniden yapılandırılması, hatta kısmen lağvedilmesini de içeren kapsamlı reform programını Federal Meclis Savunma Komisyonuna sundu.

Alman Haber Ajansı'nın (dpa) haberine göre, reform programı kapsamında özel kuvvetlerin tüm talim ve tatbikatları ile uluslararası işbirliklerinin durdurulması, süren görevlerden çekilmesi, eğitim yetkisinin elinden alınması, ayrıca aşırı sağ skandallarla gündeme gelen bir bölüğün tamamen lağvedilmesi öngörülüyor. Alman ordusunda bir bölük ortalama 150 askerden oluşuyor.

Bakan'dan askerlere net mesaj

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in Pazartesi günü bizzat KSK'yı ziyaret ederek askerlere "sorunun mu çözümün mü bir parçası olacakları konusunda karar vermek zorunda oldukları" mesajını tüm açıklığıyla ilettiği ve KSK'nın bünyesindeki aşırı sağcıları temizlemesi için dört ay mühlet verdiği bildirildi.

Savunma Bakanlığı'nın Federal Meclis nezdindeki Müsteşarı Peter Tauber'in Meclis Savunma Komisyonuna sunduğu metinde de "Kendi içindeki temizlik süreci yeterli etkiyi göstermezse, KSK'nın mevcut şekliyle varlığını sürdürüp sürdüremeyeceği sorusu kaçınılmaz olacaktır" diyerek özel kuvvetlerin 31 Ekim sonrasında tamamen lağvedilebileceği mesajı verdiği kaydedildi.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer

Rapordan çarpıcı bulgular

Savunma Bakanlığının KSK içindeki aşırı sağ eğilimlerle ilgili oluşturduğu çalışma grubunun hazırladığı 55 sayfalık raporda özel kuvvetlerle ilgili çarpıcı bulgular yer aldı.

KSK'nın "en azından bazı bölümlerinin son yıllarda tamamen bütünden koparak bağımsız hareket eder hale geldiği, bazı yöneticilerin sahip olduğu sağlıksız bir elitçi anlayışın bunda rol oynadığı" belirtilirken KSK'da her düzlemde denetimden sorumlu birimlerin aşırılıkçı eğilimleri fark edemediği ya da önemsemediği kaydedildi. Raporda, "Tüm bu gelişmeler KSK'nın mevcut haliyle varlığını sürdüremeyeceği sonucunu ortaya çıkarmaktadır" ifadesi yer aldı.

Bölüğün tamamı lağvediliyor

Raporda derhal yürürlüğe sokulması gereken önlemler de sıralandı. Buna göre talim, tatbikat ve uluslararası işbirlikleri durdurulacak, görev yükümlülükleri mümkün olduğu ölçüde başka birlikler tarafından üstlenilecek, aşırı sağcı veda partisiyle kamuoyuna yansıyan 2. Bölük lağvedilecek, Genelkurmay Başkanlığı nezdinde reform sürecini denetleyecek bir kontrol mekanizması oluşturulacak, KSK'ya bağlı askerlerin eğitimi konusunda yetki KSK'dan alınarak Hammelburg'daki piyade okuluna verilecek.

Bakan Kramp-Karrenbauer, SR3 radyo kanalına verdiği demeçte, özel kuvvetlere ihtiyacın her halükarda devam ettiğini, ancak "bu tür gizli faaliyetler yürüten birliklere özel bir güvenin mevcut olması gerektiğini" vurguladı.

2017'den itibaren art arda gelen skandallar

KSK içindeki aşırı sağcı yapılar ilk olarak 2017 yılında manşetlere taşınmıştı. Nisan ayında bir KSK komutanı için düzenlenen veda partisinde domuz kafası fırlatma yarışması düzenlendiği, aşırı sağcı rock müzik çalındığı, Hitler selamıyla poz verildiği bilgileri kamuoyuna yansımıştı. Askeri istihbarat servisi (MAD), bu yıl Ocak ayında yaptığı açıklamada KSK bünyesinde yirmi personelin aşırı sağcılık zannı altında olduğunu bildirmişti. Bünyesindeki asker sayısına oranlandığında KSK'daki aşırı sağcı zannı altındaki kişi sayısı Alman ordusu genelinin beş katını buluyor.

Son olarak Mayıs ayında Saksonya eyaletinde bir KSK mensubuna ait arazide saklanmış cephane ve patlayıcı madde ele geçirilmiş, bu olay, KSK ile ilgili bardağı taşıran son damla olmuştu.

Kayıp mühimmat ve patlayıcı maddeler nerede?

Ancak aşırı sağcı yapılanmalar sorunu sadece KSK ile sınırlı değil. Askeri istihbarat servisi MAD'dan KSK mensuplarına aşırı sağ soruşturmalarıyla ilgili bilgi sızdırıldığının ortaya çıkması, askeri istihbaratın da mercek altına alınmasına neden oldu. Savunma Bakanlığı raporunda "MAD'daki organizasyon ile çalışma şekillerinin belirgin bir şekilde güçlendirilmesi ve daha profesyonel hale getirilmesi gerektiğine" dikkat çekildi.

Soruşturmalar sonucu elde edilen mevcut bilgilere göre, ordu envanterindeki 85 bin atımlık mühimmat ve 62 kiloluk patlayıcı maddenin nerede olduğu hala açıklığa kavuşturulamadı. Ordu çapında bir genel envanter sayımı yapılması öngörülüyor.

dpa/BK,JD

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