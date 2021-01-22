Özel İletişim Vergisi zammı tepkiyle karşılandı

Türkiye'de 1999'daki Marmara Depremi'nin ardından kaynak oluşturmak için hayata geçirilen, bu nedenle "deprem vergisi" olarak da bilinen Özel İletişim Vergisi'nin, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yüzde 7,5'ten yüzde 10'a yükseltilmesini muhalefet partileri tepkiyle karşıladı.

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile her türlü mobil elektronik haberleşme, radyo ve televizyon yayınları, kablolu-kablosuz internet servis sağlayıcılığı hizmetlerinden alınan yüzde 7,5'lik Özel İletişim Vergisi oranları yüzde 7,5'ten 10 çıkarıldı.

CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Twitter hesabından Özel İletişim Vergisi'ne zam yapılmasına tepki göstererek, "Salgın döneminde 10,5 milyon işsiz varken, hayat pahalılığı arşa ulaşmışken, yüzbinlerce öğrencimiz internete ulaşamazken, özel iletişim vergisine yüzde 33,3 zam yaptılar. Salgın dinlemeyip zam ve zulümlerini katladılar" ifadesini kullandı.

"18 yılda 35 milyar 179 milyon dolar özel iletişim vergisi topladılar" diyen Öztrak, 2003 yılından beri tahsil edilen özel iletişim vergilerine ilişkin bir grafiği de paylaştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel de "İnternete erişemeyen milyonlarca çocuğumuza ücretsiz internet götürmesi gerekenler, zam getirdi" sözleriyle yapılan zammı eleştirdi. Adıgüzel, dünyada internetin ücretsiz olması konuşulurken, ülkemizde telefon, internet ve TV’den alınan özel iletişim vergisi Cumhurbaşkanı kararı ile yüzde 7.5'ten yüzde 10'a yükseltildi" dedi.

"Bu vergiler nereye gidiyor?"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "bu vergilerin nereye gittiğini" sordu. Danış Beştaş, "Deprem vergisi yüzde 10’a çıkarıldı. Ama her depremde, doğal afette Kızılay, mesaj atarak insanlardan yardım istiyor. Pandemi ilan ediliyor halka İBAN veriyorsunuz. Sahi, bu vergiler nereye gidiyor?!"

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ da, Özel İletişim Vergisi'nin artırılmasına Twitter hesabından tepki gösterdi. Özdağ, "Demek ki enflasyon ve hayat pahalılığının sorumlusu damat veya gelin değil, esnaf ve alışverişte sınır tanımayan vatandaşmış! Bu arada ülkeyi tek başına yöneten Ekonomist Sn C. Başkanı ne yapıyor? Deprem vergisi diye bilinen ÖİV’ne zam yapıyor. Hayırlı olsun" dedi.

"Kendi yüksek masraf kalemlerini kıssınlar"

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın da yaptığı yazılı açıklamada, "Kaynak arayışında iseler kendilerine tavsiyemiz tasarrufa önce kendi yüksek masraf kalemlerini kısarak başlamalarıdır" dedi. Zammı eleştiren Dalgın, "Bilgi Çağı’nı önemseyen, bunun gerçek bir bekâ meselesi olduğunu anlayan yönetimler vatandaşın bilgiye erişimini ucuzlatmaya çalışır" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnafa zam yapmayın yönündeki çağrısına işaret eden Dalgın, "İktidar esnafa, marketlere zam yapmayın derken, vatandaşına acı reçete yazmaya devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Özel İletişim Vergisi nedir?

17 Ağustos 1999 Marmara depreminin ardından meclise sunulan yasa tasarısıyla deprem bölgelerinde hayatın mümkün olduğu kadar en kısa şekilde normalleştirilmesini sağlamak gerekçesiyle ek vergiler getirilmesi kararlaştırılmıştı. Tasarı, 12 Kasım 1999 Düzce depreminden sonra 26 Kasım 1999'da TBMM'de kabul edildi.

Buna göre 1999 ve 2003 yılları arasında alınan ek gelir vergisi, ek kurumlar vergisi, faiz vergisi, ek motorlu taşıtlar vergisi, ek emlak vergisi, özel işlem vergisi ve özel iletişim vergisinden toplamda 7 milyar 275 milyon lira gelir elde edildi. Deprem için fon oluşturulmadı. Toplanan gelirler direkt merkezi bütçeye aktarıldı.

Bülent Ecevit'in başbakanlığındaki DSP, ANAP, MHP hükümeti döneminde alınmaya başlanan Özel İletişim Vergisi, AKP'nin iktidarda olduğu 2003 yılında ise kalıcı hale getirildi.

DW/JD,EC

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