Özel ile Akşener'den yerel seçim buluşması

14 Mayıs genel seçiminde Millet İttifakı içinde yer alan ancak umduğu sonucu alamayan CHP ile İYİ Parti’nin genel başkanları Özgür Özel ile Meral Akşener bugün yaptıkları görüşme ile yerel seçimde bazı büyükşehirlerde iş birliğine gidilip gidilmeyeceği ile ilgili ilk adımı attı.

14 ve 28 Mayıs’ta yapılan iki turlu seçimde Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu beklenenden çok daha düşük oy alırken, parlamentoda da çoğunluğun kazanılamaması ittifak üyelerinin birbirleri ile ve kendi içlerinde çok fazla gerilime yol açmıştı.

CHP aylar boyu süren kurultay hazırlıkları ve tartışmalar sonrasında genel başkanı Kılıçdaroğlu ve kadrosunu değiştirirken, yaz aylarındaki kongresinde Akşener’i yeniden seçen İYİ Parti’de seçim depreminin yarattığı artçılar ise henüz sonuçlanabilmiş değil. Kılıçdaroğlu’nun adaylığına ve Millet İttifakı içindeki küçük partilerin varlığına "kerhen" razı olduğu anlamına gelen açıklamalar yapan Akşener partinin Genel İdare Kurulu’nda alınan kararla yerel seçime her ilde kendi adayları ile gideceklerini belirtmişti.

Özel ile Akşener’in bugün yaptıkları görüşme 31 Mart 2024’te yapılacak olan yerel seçimde özellikle Ankara ve İstanbul’da ittifak olmasa bile bir iş birliğine gidilip gidilmeyeceği açısından önem taşıyordu.

2019 yerel seçimlerinde CHP ile İYİ Parti arasında kurulan ve diğer partilerin de desteğini alan iş birliği başta İstanbul ve Ankara olmak üzere pek çok büyükşehrin kazanılmasında etkili olmuştu.

Özel: İttifak kelimesi yoruldu, iş birliğini sorduk

Özel ile Akşener’in sabah saatlerinde başlayan görüşmesi yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Özel, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Akşener ile önemli değerlendirmeler yaptıklarını, İYİ Parti'nin yerel seçim için aldığı GİK kararına saygılı olduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önceden de ifade etmiştim; ittifak kelimesi yoruldu. İttifak kelimesi kalabalıkları, uzun süren toplantıları çağrıştırıyor. Ama yerel seçim esnekliği hızlı karar vermeyi ve ikili iş birliklerini gerektiriyor. Biz İYİ Parti'ye önümüzdeki yerel seçimde, yerel seçime yönelik iş birliği içinde olup olamayacağımızı, GİK kararının yeniden GİK tarafından gözden geçirilip geçirilemeyeceğini, bizim alınmış kararlara saygılı olduğumuzu ama mümkün olursa bundan sonraki süreçte yerel seçime yönelik iş birliği için partilerimizin görevlendireceği kişilerin birlikte çalışma imkânı yaratılıp yaratılamayacağını sorduk.

Akşener: Özel'in sorusunu GİK’e soracağız

Akşener de yaptığı kısa açıklamada parti olarak 81 ilde tek başına seçime girmek şeklinde bir kararları olduğunu anımsatarak, Özel'in kendisine aktardığı soruyu ve yanıtını şöyle aktardı:

"Bu konuyu; 'Genel İdare Kurulu'nda bizim iki siyasi parti olarak, hiç değilse bazı yerlerde iş birliği yapabilir miyiz?' sorusunu, acaba 'Genel İdare Kurulu'na tekrar götürebilir misiniz?' özü bu. Biz de arkadaşlarımızla konuştuk. Pazartesi biz doğal olarak GİK'i toplayacaktık zaten. Orada bu soruyu GİK'te soracağız. Onlar nasıl cevap verecek, orada göreceğiz."

Bundan sonra ne olacak?

Yerel seçime 4 ay kala gerek Cumhur İttifakı içindeki partiler gerekse muhalefet partilerinin doğru aday arayışları ile hazırlıkları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Özel ile Akşener’in görüşmesinin ardından gözler 4 Aralık günü yapılacak olan İYİ Parti GİK’sine çevrilirken, aynı zamanda bu hafta sonu CHP’nin Antalya’daki kampı da aday belirlenmesi açısından önemli olacak.

Fotoğraf: İYİPARTİ

İYİ Parti Genel İdare Kurulu’nu rutin bir şekilde her ayın ilk Pazartesi günü topluyor. Bu hafta başında yapılacak olan toplantıda CHP’nin önerisi de ele alınacak ancak şu an itibariyle nasıl bir sonuç çıkacağı ile ilgili kesin konuşmak için erken. GİK toplantılarında kararlar oy çoğunluğu ile alınıyor.

DW Türkçe'nin edindiği bilgiye göre İYİ Parti yönetimindeki bazı isimler partinin Ankara ve İstanbul da dahil her il ve ilçede aday çıkarması gerektiği yönündeki ısrarını sürdürüyor ve bunu GİK’te yine savunmaları bekleniyor. Ancak 2019 seçimlerinde Ahlat ve Iğdır’da İYİ Parti’nin yaptığı gibi her yerde olmayacak şekilde ve en fazla bir ya da iki yer için "aday göstermeme" bir seçenek olarak GİK’te tartışılabilir.

CHP kulislerinden edinilen bilgiye göre ise şu ana kadar yapılan anketlere göre Ankara ve İstanbul’da şu andaki başkanlar Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu önde görünürken, özellikle İstanbul için başka partilerle kurulacak yeni iş birliği modelleri kritik önemde görülüyor. İstanbul’da sadece 3 ya da 4 ilçedeki belediye başkanları dışında kalanların pek çoğunun yeniden aday gösterilmesi ise düşünülmüyor.

Bu arada CHP'de yapılan bir çalışmaya göre Türkiye çapında 200 kadar sınırda, çok az oyla kaybedilmiş ve biraz çalışmayla kazanılabilecek olan belediye bulunuyor ve bunlar üzerinde yoğunlaşılması düşünülüyor. CHP'nin bu hafta sonu yapılacak olan kampta yerel seçim stratejisini ve öne çıkartılacak temaları konuşması beklenirken, yeni genel başkan Özel'in "genç ve kadın" adaylarla ilgili hassas olduğu kaydediliyor.