Özel: Fransız vatandaşı Türkleri oy kullanmaya çağırıyorum

Romanya'nın başkenti Bükreş'te Sosyalist Enternasyonal Avrupa Komitesi toplantısına katılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel burada bir konuşma yaptı. Özel "Fransa'da oy kullanacak olan ve sözümüze değer veren tüm Fransız vatandaşı Türkleri bir kez daha aşırı sağa karşı sandık başına gitmeye ve oylarını demokrasiden yana kullanmaya davet ediyorum" dedi.

Türkiye'nin Avrupa'nın bir parçası olduğunu vurgulayan Özel, konuşmasında "Türkiye'yi ortak değerlerimiz olan demokrasinin, insan haklarının, hukukun üstünlüğünün öncüsü yapmak iddiasındayız. Bu iddianın sahipleri olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) tam üyelik hedefinin kağıt üzerinde bırakılmasını kabul edemeyiz. İktidar yolculuğumuz bu hedefimizin de yolculuğunun ta kendisidir" ifadesini kullandı.

İngiltere'de hafta içinde yapılan seçimlerde büyük başarı elde eden İngiltere İşçi Partisi'ni kutlayan Özel, Romanya'da başbakanlık görevini üstlenen Sosyal Demokrat Parti lideri Marcel Ciolacu'ya da ev sahipliği için teşekkür etti.

"Böyle bir zamanda Sosyalist Enternasyonal Avrupa Komitesi girişimini başlatmanın çok yerinde ve zamanında yapılmış bir girişim olduğunu belirtmem gerekiyor" diyen Özel, "Avrupa'da ve dünyada aşırı sağ yükseliyor ancak bu, solun ve sosyal demokrasinin gerileyeceği anlamına gelmemeli. Sosyalist Enternasyonal üyesi partiler olarak vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm getirecek politikaları üretebilecek kapasiteye ve tarihsel birikime sahibiz. İnsanlarımıza bunu daha iyi anlatıp onları aşırı sağın yanıltıcı ve akıl çelici söylemlerine karşı uyarmak ve uyandırmak hepimizin elimizde" diye konuştu.

Fransa'da seçim kabininde oylarını kullanan iki seçmen Fotoğraf: Yara Nardi/Pool/AP/picture alliance

"CHP Türkiye'nin birinci partisi"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart seçimlerinde bunu başarabildiğini ifade eden Özel "Solun en önemli ve değişmez ilkelerinden birisi olan 'değişim' prensibi ile vatandaşlarımıza sosyal demokrasinin çağın şartlarına ayak uydurabileceğini ve gerçek sorunlarına kalıcı çözümler üretebileceğini gösterdik” ifadelerini kullandı.

Özel "Seçimden bu yana geçen sürede yapılan tüm anketlerde partimiz Türkiye’nin birinci partisi olarak ölçülmektedir. Önümüzdeki hafta bir parlamento seçimi yapılsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz sorusuna verilen cevaplarda Cumhuriyet Halk Partisi parlamentoda da yerel seçimlerdeki başarıyı tekrarlayabilecek güçte ölçülmektedir. Partimiz, mevcut hükümete sadece muhalefet etmemekte, sorunları doğru tespit edip doğru çözümler üreterek halkın faydasına olan ve takdir gören bir tutumu da sürdürmektedir" diye konuştu.

CHP lideri Özel, "Sosyalist Enternasyonal Avrupa Komitesi olarak yeni bir ekonomik düzeni kurmanın liderliğini yapmalıyız. Neoliberalizmin yarattığı eşitsizlikleri ortadan kaldırmak, yeni istihdam alanları yaratmak ve yeni iş alanlarının gerektirdiği yeşil, dijital, kapsayıcı becerileri yenilenmiş eğitim ve fırsat eşitliği ile sağlamak… Bizlerin parçası olduğu Avrupa’nın liderliğini yaptığı sosyal devlet anlayışını bir kez daha çağa uyumlayarak ayağa kaldırmanın reçetesini yazmak bizlerin öncülüğünde olmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Partimizin sahip olduğu 1,5 milyon üye, aldığı 17,5 milyon oy ile Avrupa'nın hem en köklü hem de en büyük sosyal demokrat partilerinden birisi konumundadır" diyen Özel "Avrupa kıtasının en doğu ucunda, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu seçim başarısı, Avrupa'nın en batısındaki İngiltere'deki seçim başarısıyla birlikte hepimiz açısından çok önemli bir kilometre taşı olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi, yükselen sağ popülizm karşısında daha dirençli, daha dayanışmacı ve örgütlü bir siyaseti önermekte, Avrupa’daki sol, sosyal demokrat ve sosyalist partilerle iş birliğini güçlendirmeyi hedeflemektedir" dedi.

Filistin'e dikkat çekti

"Dünya her geçen gün daha da belirsiz ve istikrarsız bir hale gelmekte. Özellikle Ortadoğu ve Karadeniz gibi Türkiye’nin komşu olduğu bölgelerde artan çatışmalar, toplumlarımızı önemli oranda kaygılandırmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak yoldaşlarımızla Ukrayna'daki savaş ve Filistin’deki katliama daha yakın bir iş birliği ve ortak zeminde hareket etmek için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha bildirmek isteriz" diyen Özgür Özel İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin devletini tanımalarından dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti.

DW / EC, BÜ

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