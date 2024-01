Özel: Bugün AYM'yi yok sayan yarın TBMM'yi yok sayacak

CHP Genel Başkanı Özel, Can Atalay meselesini, "anayasal düzene darbe girişimi" olarak gördüklerini belirtti. Öte yandan sekiz muhalefet partisi, konuyla ilgili ortak bir bildiri yayınladı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile partisinin genel merkezinde görüşen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, buluşmanın ardından yapılan basın toplantısında, Anayasa Mahkemesi'nin aksi yöndeki kararına rağmen cezaevinde tutulmaya devam edilen Milletvekili Can Atalay ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ülkede büyük bir anayasa krizi yaşandığını dile getiren Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı'nın konuyla ilgili olarak üzerine düşeni yapmadığını belirtti. Açıklamasında, "Biz bu meseleyi, sadece Can Atalay meselesi olarak görmüyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının yasama, yürütme, yargı açısından; gerçek ve tüzel kişiler açısından bağlayıcı olduğuna ilişkin anayasa metninin kabul edilmemesinin bir anayasayı ihlal girişiminden öte bir tek adam anlayışının anayasaya, anayasal düzene darbe girişimi olarak görüyoruz" ifadelerini kullanan CHP lideri, "Bugün Anayasa Mahkemesi'ni yok sayan, yarın Meclis'i yok sayacak, bir diğer gün diğer mahkemeleri yok sayacak. Ve bu tüm toplum için mal ve can güvenliğinin de ihlal edildiği bir noktaya evrilmesi muhtemel olacaktır" dedi.

Pazar günü saat 13.00'da, Ankara Tandoğan Meydanı'nda CHP olarak bir miting gerçekleştireceklerini aktaran Özgür Özel, "Tüm demokratik kitle örgütleri, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve siyasi görüşü ne olursa olsun Anayasaya sahip çıkan, özgürlüklere sahip çıkan, demokrasiye sahip çıkan, örgütlenme özgürlüğüne sahip çıkan, gösteri hakkına yürüyüş hakkına sahip çıkan, emeğine ekmeğine sahip çıkan herkesi" bu mitinge beklediklerini vurguladı.

Muhalefetten TBMM Başkanı Kurtulmuş'a ziyaret

Yargıtay'ın, cezaevindeki milletvekili Can Atalay ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararına ikinci kez uymamasının ardından TBMM Genel Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağıran siyasi parti gruplarının yöneticileri, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a ziyarette bulundu. Kurtulmuş'un, Meclis Genel Kurulu'nun toplanmaması yönündeki kararı hakkında konuşan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Hukuku dolanarak, iyi niyet kurallarına aykırı bir şekilde, hukukun genel ilkelerini hiçe sayarak bir kararın oluşmasının son derece yanlış olduğunu ifade edelim. 2 Ocak 2020 tarihinde Mustafa Şentop'un başkanlığında TBMM, tam olarak benzer bir durumda toplanabilmiştir. O gün toplanan Meclis'i bugün toplamamak, aslında sadece hukuki düzenlemelere değil, halkın iradesine de karşı çıkmak anlamına gelmektedir. Bu eğer bir içtihat haline gelirse, Türkiye'nin karşılaşabileceği en önemli olaylarda dahi Meclis'in refleksini ve müdahale gücünü önemli ölçüde geriye çeken ve hatta ortadan kaldıran bir uygulamaya dönüşecektir" ifadelerini kullandı.

Numan Kurtulmuş Fotoğraf: picture alliance/AA/A. Bolat

Kurtulmuş'u ziyaret eden muhalefet partisi temsilcilerinden, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş da, "Kimden gelirse gelsin ve kime karşı yapılmış olursa olsun, her tür hukuksuzluğa karşı mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Erkan Baş, partisi adına Hatay'dan milletvekili seçilen Can Atalay ile ilgili sürece destek veren partilere teşekkür ederek "Ben sadece tüm siyasi partilerimize, onlar nezdinde tüm milletvekili arkadaşlarımıza, bu süreçte gösterdikleri bu demokratik tavır, bu dayanışma için TİP adına yürekten teşekkürlerimizi paylaşmak istiyorum. Başından beri, 'mesele, partimizin bir milletvekilinin tutukluluğu değil' diyorduk. Türkiye'deki demokrasi, özgürlükler sorununun bir başlığı olarak ele almak istiyorduk. Geldiğimiz aşamada, TBMM'nin bu konu ile ilgili olağanüstü toplantı talebi dahi olmak üzere, bu tezimizin güçlendiğini görüyoruz. Bundan sonraki süreçte de her tür hukuksuzluğa karşı, kimden gelirse gelsin ve kime karşı yapılmış olursa olsun, her tür hukuksuzluğa karşı birlikteliğimizi korumaya, mücadele etmeye devam edeceğiz."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret eden grupta, Gökhan Günaydın ve Erkan Baş dışında, Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu ve EMEK Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir yer aldı.

Sekiz partiden ortak bildiri

Yeter sayıda imza toplayarak TBMM Genel Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağıran ancak bu çağrısı TBMM Başkanı Kurtulmuş tarafından kabul edilmeyen sekiz siyasi parti (CHP, DEM Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, TİP, EMEP ve Demokrat Parti daha sonra ortak bir bildiri yayınladı.

Erkan Baş Fotoğraf: Anka

Bildiride, Meclis Başkanı'nın olağanüstü toplantıyı "takdir yetkisi değil, bağlı yetkisi bulunduğu" belirtilirken, "Buna karşın Meclis Başkanı'nın bu talebimizi reddetmesi, Anayasa'nın 93, İçtüzüğün 7'nci maddelerinin ihlali yanında, TBMM teamüllerinin çiğnenmesi ve bu alana tümüyle keyfiyetin hakim kılınması anlamını taşımaktadır. Somut durumdan çok öte, Meclis Başkanı'nın ortaya koyduğu bu tutumla, bundan böyle ülkemizin karşılaşacağı önemli gelişmeler karşısında, TBMM'nin olağanüstü toplanarak ülke gündemine müdahale gücü tartışmalı bir hale getirilmektedir" denildi.

TBMM'nin, bizzat başkanı tarafından "etkisizleştirilme ve işlevsiz kılınma çabalarına" maruz kaldığı ve bunun "mevcut iktidarın tutumundan ayrı değerlendirilemeyeceği" savunulan bildirinin devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Bu bağlamda ifade etmek isteriz ki, Meclis Başkanı; haklı, hukuka ve kamu yararına uyarlı taleplerimiz üzerinden siyasi karşıtlık kurma durumundan kendisini çıkarmalı ve Meclis'in hukukunu korumalıdır. Aşağıda imzası bulunan ve farklı siyasi müktesebatlara sahip olan sekiz siyasi partinin temsilcileri olarak, bu açık hukuksuzluğa ve keyfiliğe sessiz kalmayacağımızı ve hukuki-demokratik tepkilerimizi her türlü platformda seslendirme kararında olduğumuzu kamuoyuna duyururuz."

ANKA,DW / ET,BK

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?