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Deutschland Brandanschlag in Solingen
Fotoğraf: Imago/Tillmann Pressephotos
ToplumAlmanya

Özdemir'den Solingen mesajı

1 saat önce

Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir, 1993 yılında Solingen kentinde ırkçı bir saldırı sonucu hayatını kaybeden Genç ailesi mensubu beş kişiye atfen bir anma mesajı yayınladı.

https://www.dw.com/tr/%C3%B6zdemirden-solingen-mesaj%C4%B1/a-61967619

Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir, Twitter hesabından yayınladığı mesaj ile 29 yıl önce Solingen'de ırkçı bir saldırının kurbanı olan Genç ailesinin fertlerini andı. Saldırıda iki kızı, iki torunu ve yeğenini kaybeden Mevlüde Genç'in tutumunu öven Özdemir, "29 yıl önce bugün Solingen'de beş kişi aşırı sağcıların kundaklamasıyla öldürüldü, çok sayıda kişi de ağır yaralandı. Düşüncelerim özellikle ailesinin katillerinden hiçbir zaman nefret etmek istemeyen Mevlüde Genç  ile... O bir örnek!" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Saldırı sırasında 24 yaşında olan Markus Gartmann, 16 yaşındaki Felix Köhnen, 17 yaşındaki  Christian Reher ve 20 yaşındaki Christian Buchholz, 1993 yılının 29 Mayıs Cumartesi gecesi Solingen’de Amasyalı Genç ailesinin oturdukları Untere Werner sokağındaki evi benzin dökerek kundaklamıştı. Ahşap merdivenlerin tutuşması sonucu yangın kısa sürede bütün binayı sarmıştı. 

Mevlüde Genç ve eşi Durmuş Genç
Mevlüde Genç ve eşi Durmuş GençFotoğraf: DW/T. Yildirim

Yangında Gülsün İnce (28), Hatice Genç (18), Hülya Genç (9), Saime Genç (5) ve Gülistan Öztürk (12) yanarak yaşamlarını yitirdi. Durmuş Genç o saatte gece vardiyasında çalışıyordu. Mevlüde Genç pencereden atlayarak kurtulmayı başardı. Çiftin saldırı sırasında 15 yaşında olan oğulları Bekir Genç ile üç yaşındaki torunu Güldane İnce ağır yaralı olarak kurtuldu. Bekir üç hafta komada kaldıktan sonra çok defa ameliyat oldu. Genç çifti hayatta kalan evlatları ve torunlarıyla Solingen'de  yaşamlarını sürdürüyor.

Mevlüde Genç, saldırıdan sonra verdiği barış ve dostluk mesajlarıyla Almanya'da adeta sevgi elçisi gibi görülüyor. Sanıkların dördü de cezalarını çekerek tahliye edildiler. Şu anda başka kimliklerle yaşamlarını sürdürüyorlar.

DW/BÖ,AI

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