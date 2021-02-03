 Özdemir′den Berlin′in Türkiye politikasına sert eleştiri | ALMANYA | DW | 07.02.2021

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ALMANYA

Özdemir'den Berlin'in Türkiye politikasına sert eleştiri

Özdemir, Almanya'nın Türkiye'deki demokratik kuruluşlara desteğinin yetersiz olduğu eleştirisini getirerek Berlin'in Türkiye'deki insan hakları ihlalleri konusunda Erdoğan'a daha net mesajlar vermesi gerektiğini savundu.

Yeşiller federal meclis milletvekili Cem Özdemir

Yeşiller federal meclis milletvekili Cem Özdemir

Yeşiller Federal Meclis milletvekili Cem Özdemir, Berlin'in Türkiye politikasını sert biçimde eleştirdi. Alman hükümetinin Türkiye'deki demokratik kuruluşlara desteğinin yetersiz olduğu eleştirisini getiren Özdemir "Alman hükümetinin Türkiye'deki sivil toplumu desteklemek üzere ilave çaba sergilemeyi gerekli görmemesi utanç verici" diye konuştu.

Cem Özdemir, meclis grubu olarak federal hükümete yönelttikleri bir soru önergesine verilen cevapta, Merkel yönetiminin, özellikle Türkiye'de hukuk devleti meselesinde muallakta kalan açıklamalar yaptığını belirterek Alman hükümetinin Ankara'ya yönelik tutumunu eleştirdi.

Welt gazetesine konuşan Özdemir, önergeye cevapta Alman hükümetinin Türkiye'deki yerel ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ve orada faaliyet yürüten Alman siyasi vakıfları ile diyalog içinde olunduğunu vurgulamakla yetindiğini belirtti.  Özdemir ayrıca, cevapta hükümetin, hukuk devleti meselesinin 18 Ocak'ta Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas tarafından da gündeme getirildiğinin belirtildiğini aktardı.

Özdemir'e göre Ankara'nın Avrupa'ya yönelik çıkışı hesaplı

Özdemir, Welt'e verdigi demeçte "Türkiye Savunma Bakanı bu hafta Almanya’ya yönelik sempati atılımı amacıyla Almanya’ya geldiği sırada, Türkiye'de Erdoğan muhalefete yönelik baskıyı daha da artırdı ve barışçıl biçimde gösteri düzenleyen protestocuları tutuklattı“ diye konuştu ve Türkiye'deki sivil toplumla dayanışmanın yetersiz kaldığını belirtti.

Hulusi Akar ile Annegret Kramp-Karrenbauer

Hulusi Akar ile Annegret Kramp-Karrenbauer

Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçen Salı günü Berlin'e gelmiş, burada Alman mevkidaşı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) parti üyesi Annegret Kramp-Karrenbauer tarafından kabul edilmişti. Görüşme sonrası Alman Bakan, müttefikler arasındaki özel ve olumlu sinyallerden söz ederek, Türkiye'nin geçmişte de bugün de önemli bir NATO partneri olduğunu vurgulamıştı.

Türkei Osman Kavala ARCHIV

Yeşiller partili politikacı Özdemir, "Alman hükümeti yatıştırma temelli politikasına son verip, Erdoğan’a açık ve net biçimde 'gerçek yakınlaşma istiyorsan partnerlerimize böyle davranamazsın' demeli" diye konuştu. Özdemir, "Türkiye'deki sivil yapılanmalar, Türk toplumu içinde Avrupa'ya sempatiyle bakanlar ile aramızdaki köprü, o nedenle onları yarı yolda bırakmamalıyız" diye konuştu.

Erdoğan’ın ve Türkiye'de hükümet üyelerinin Avrupa ve Alman vakıfları veya yabancı gizli servislerinin ülkede kaos yaratmak istediğine ilişkin iddiaları Almanya’da AKP'nin iç politikaya yönelik taktiksel açıklamaları olarak görülse de rahatsızlık yaratıyor. Üç yıldan fazladır tutuklu olan iş insanı Osman Kavala‘nın sürekli hedef gösterilmesi, onunla uzun yıllardır işbirliği yapan Alman vakıfları ve kuruluşları tarafından endişeyle izleniyor.

DW/ETO,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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