  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Krizi
Türkiye Ekonomisi
Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir
Almanya Tarım Bakanı Cem ÖzdemirFotoğraf: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance
PolitikaAlmanya

Özdemir: Putin aç bırakma politikası izliyor

2 saat önce

Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir, Rusya lideri Putin'in "aç bırakma politikası" izlediğini ve tahıl kıtlığını silah olarak kullandığını söyledi.

https://www.dw.com/tr/%C3%B6zdemir-putin-a%C3%A7-b%C4%B1rakma-politikas%C4%B1-izliyor/a-61441452

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) geçen cuma Roma'da yapılan özel oturumu vesilesiyle değerlendirmelerde bulunan Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "aç bırakma politikası" izlediğini söyledi. Putin'in bu politika ile dünyadaki en yoksulları sefalete sürüklediğini belirten Özdemir, "Putin tahıldaki kıtlığı silah olarak kullanıyor. Bizde fiyatların yükselmesini ve dünyanın diğer yerlerinde, en yoksul ülkelerinde, açlığın artmasını istiyor. Bu haince strateji ile Putin dünya genelinde insanları rehin alıyor" dedi.

Rusya'nın gıda ihracatında çekimser davrandığı yönündeki haberlere işaret eden Özdemir, "Bu, Putin'in açlığı jeostratejik bir manevra olarak kullandığının bir kanıtı daha" diye konuştu.

Dünyada açlığın artması bekleniyor

Rusya ve Ukrayna buğday ve ayçiçek yağında dünyanın en önde gelen ihracatçıları arasında yer alıyor. Birçok Arap ve Afrika ülkesi, bu ürünleri Rusya ve Ukrayna'dan temin ediyor. Ancak Ukrayna'daki savaş sonrasında ortaya çıkan darboğaz tehdidi nedeniyle fiyatlar şimdiden birçok ülkede yükselmiş durumda.

FAO'nun tahminlerine göre, yaklaşık altı hafta önce başlayan savaş dünya genelinde açlık çekenlerin sayısını 8 milyon ila 13 milyon artıracak. Örgüt, 2020 Dünya Gıda Raporu'nda dünya genelinde 811 milyon dolayında kişinin açlık çekeceği tahmininde bulunmuştu. Artan açlıktan özellikle Asya-Pasifik ülkeleri ile Afrika ülkelerinin etkileneceği tahmin ediliyor.

dpa/BÖ,EC

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Türkiye’de yeniden Covid-19 tartışması

Sağlık
1 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Türkiye

​​Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Yavaş’ın genel başkan ziyaretleri gizli mi yapılacaktı?

Yavaş’ın genel başkan ziyaretleri gizli mi yapılacaktı?

Politika
6 saat önce
Daha fazla Türkiye içeriği

Almanya

NSU 2.0 soruşturmasında iddianame hazırlandı

NSU 2.0 soruşturmasında iddianame hazırlandı

Politika
7 saat önce
Daha fazla Almanya içeriği

Avrupa

Oligarkların gizli hesapları açığa çıktı

Oligarkların gizli hesapları açığa çıktı

Ekonomi
3 saat önce
Daha fazla Avrupa içeriği
Ana sayfaya dön