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Özdemir: İklim krizi hasadı piyangoya dönüştürdü

28 Ağustos 2023

Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir, Almanya'da bu yıl 38 milyon ton tahıl hasadı yapıldığını söyleyerek bunun geçen yıla göre yüzde 4,1 az olduğunu belirtti.

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Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir
Cem ÖzdemirFotoğraf: Nadja Wohlleben/REUTERS

Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir, Almanya'da iklim risklerinin tarım hasadını giderek daha fazla etkilediğini dile getirdi. Yeşiller partili Bakan Özdemir, Berlin'de 2023 hasadına ilişkin resmi verileri açıkladığı toplantıda, tarımın her zaman açık havada yapıldığını ve tarım işletmelerinin şimdiye kadar hava koşullarındaki dalgalanmalarla başedebildiğini belirtti. "Ancak yeni normal farklı görünüyor. İklim krizinin sonucu olarak aşırı hava koşulları hasadımızı giderek artan oranda bir piyango çekilişine dönüştürüyor" ifadesini kullanan Özdemir, bu durumun uzun süren sıcaklar ve kuraklığın yanı sıra aşırı yağmur, dolu ve fırtına gibi kötü hava şartları olarak da gibi kendisini gösterebildiğini belirtti.

İşletmelerin giderek bu sorunla baş etmek zorunda kaldığını söyleyen Bakan Özdemir şöyle konuştu: "Resmi olmayan ilk verilere göre bu yıl 38 milyon ton tahıl (mısır hariç) elde edildi. Bu, geçen yıla kıyasla yüzde 4,1 az. Önceki yılların ortalamasına göre ise yüzde 2,1 düşüş söz konusu."

Kuşkonmaz hasadında çalışan bir kadın işçi - (28.03.2023)
Hasat sırasında bazı bölgeler sık sık aşırı yağışlarla mücadele etti Fotoğraf: Matthias Balk/dpa/picture alliance

Çifçilerin kötü hava şartlarıyla mücadelesi

Çiftçilerin geçen haftalarda büyük çaba harcayarak Almanya'nın tahıl depolarının dolmasını başardığını söyleyen Özdemir, tarım işletmelerinin bölgere göre aşırı hava şartlarıylada mücadele etmek zorunda kaldığını hatırlattı.

Alman Çiftçiler Birliği, 2023 hasadını geçen hafta yaptığı açıklamada, "korkutucu" diye nitelendirmiş ve resmi olmayan ilk verilerde belirtildiği gibi tahıl hasadındaki azalmaya dikkat çekmişti. Almanya'da yağışlı başlayan ilkbaharın ardından Mayıs ve Haziran aylarında uzun süre kuraklık yaşanmış, sonrasında ise hasat sırasında sık sık yağmur yağmıştı.

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Almanya'da Mayıs ve Haziran ayları kurak geçti Fotoğraf: picture alliance/ANP

Çiftçiler Birliği, iklim değişikliğinin açıkça görülebilen etkileri nedeniyle mahsul ve gıdanın güvence altına alınabilmesi için her önlemin alınması gerektiğini vurguladı. Birlik, bu önlemler arasında daha dayanıklı bitkilerin ekilmesi, bazı bitkileri koruyan maddelerin kullanılması ve tarım arazilerinin su tasarrufu sağlayacak şekilde işlenmesinin bulunduğunu belirtti.

Tarım Bakanı Cem Özdemir de tarımın iklime dayanıklı hale getirilmesinin önemli olduğunu söyleyerek, "İklim korumayı ve iklim değişikliğine uymayı ileride yapmayı düşünenler sektörün çıkarlarını gözetmiyor" dedi. Bakan, "Kısa vadede hasadın azami seviyeye çıkarılması doğal kaynaklarımıza zarar verir ve bu nedenle gıda tedariğini tehlikeye atar" uyarısında bulundu.

Almanya Doğa Koruma Birliği (NABU) ise bu yıl yaz aylarındaki yağışların iklim krizinin diğer yüzünü açığa çıkardığını ve bu yağışların gıda üretimini önemli bir zorlukla karşı karşıya bıraktığını belirtti. Birlik bu nedenle tarım arazilerinin çevre ve doğa dostu bir şekilde kullanılmasının, kuraklık ve aşırı yağmura karşı daha dayanıklı hale getirilmesinin önemini vurguladı.

Gıda fiyatları enflasyonda belirleyici

Tarım Bakanı Cem Özdemir gıda fiyatlarının da hâlâ enflasyonda belirleyici rol oynadığını söyleyerek, özellikle enerji fiyatları ve ekipmanın pahalı olması nedeniyle üretim maliyetlerinin yüksek olduğunu hatırlattı. Bakan bu nedenle tarım sektörünün, sentetik gübre ya da bitkilerin korunması amacıyla kullanılan ürünlere bağımlı olmaması için desteklendiğini söyledi. Özdemir ayrıca, "İklime dayanıklı tarıma yatırım yapılması bizi istikrarsız dünya pazarlarına daha az bağımlı kılacağı gibi zararı telafi etme konusunda hem da daha mantıklı hem de daha ucuz" dedi.

İspanya'da tükenen su rezervleri ve kuraklık

 

dpa,AFP / HT,ET

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