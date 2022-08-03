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Fotoğraf: DW/U. Danisman
EğitimTürkiye

ÖSYM Başkanı Aygün görevden alındı

1 saat önce

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPPS) sorularıyla ilgili iddiaların ardından görevden alındı.

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Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) sorulan bazı soruların daha önce Yediiklim Yayıncılık'ın deneme kitaplarında yayımlandığı yönündeki iddialar üzerine gözlerin çevrildiği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararla görevden alındı.

Yediiklim Yayınları'nın deneme kitaplarında yer alan 30'dan fazla sorunun 31 Temmuz'daki KPSS'de sorulduğu iddia edilmişti. ÖSYM, kamuoyunda büyük tepki çeken bu iddiayı yalanlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise olayın araştırılması için Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) talimat vermişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı dün akşam yayımladığı açıklamada, "İnceleme en kısa sürede neticelenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadesini kullanmıştı.

Erdoğan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz" demişti.

ÖSYM, kendi yaptığı incelemenin sonucunda "iddiaların asılsız olduğunun anlaşıldığını" duyurmuştu.

TBB'den "iptal davası" açıklaması

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Türkiye Barolar Birliği (TBB), iddiaları "titizlikle" incelediklerini ve "iptal davası ve savcılık suç duyuruları dahil olmak üzere kurumsal olarak izlenebilecek hukuki yolları değerlendirdiklerini" belirtti.

TBB açıklamasında, "Merkezi sınavların iptaline dair dava açma sürelerinin kısalığı göz önünde bulundurularak, bu aşamada bir hak kaybı yaşanılmaması bakımından, sınava giren yurttaşlarımızdan sınavın iptali için dava açmak isteyenlerin İYUK 20/B maddesinde özel olarak belirtilen dava açma süresine dikkat etmeleri gerektiği hususunu kamuoyunun dikkatine sunarız" denildi.

Aygün, 8 Ağustos 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından şu anki Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yerine ÖSYM başkanı olarak atanmıştı.

 

DW / CÖ,ET

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