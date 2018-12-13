ÖSO: Türkiye'nin operasyonu için 15 bin savaşçı hazır

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon başlatacağını açıklamasının ardından Türkiye'nin desteğiyle kurulan muhalif Suriye Ulusal Ordusu'ndan Türkiye'ye destek açıklaması geldi. Reuters’ın haberine göre ordu sözcüsü binbaşı Yusuf Hamud operasyon için henüz kesinleşen bir tarih olmadığını, ancak 15 bin Suriyeli savaşçının operasyona katılmaya hazır durumda olduğunu belirtti.

Hamud operasyonun "Türk ve Suriye topraklarından simultane bir şekilde" başlatılacağını belirterek cepheleri Menbiç, Tel Abyad ve Resülayn olarak sıraladı. Hamud Türkiye topraklarından operasyonun Suriye'dekinden birkaç gün önce başlayabileceğini de kaydetti. Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bir yeniden yapılanma sürecinden geçerek Suriye Ulusal Ordusu olmuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada Fırat'ın doğusuna operasyon konusunda hazırlıkların tamamlandığını belirterek operasyonun birkaç gün içerisinde başlayacağını söylemişti. Erdoğan, operasyonda hedeflerinin "Amerikan askerleri değil, bölgede faaliyet gösteren terör örgütü mensupları" olduğunu vurgulamıştı.

Türkiye, 2016'da Fırat Kalkanı ve 2018’de Zeytin Dalı operasyonlarını TSK destekli ÖSO ile birlikte yapmıştı.

Pentagon'dan sert tepki

Erdoğan'ın açıklaması sonrası ABD Suriye'nin kuzeyinde tek taraflı bir operasyonun "kabul edilemez" olduğunu duyurmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un sözcüsü Sean Robertson, Suriye'nin kuzeydoğusunda tek taraflı yapılacak herhangi bir askeri eylemi "endişe verici" olarak değerlendirdiklerini açıklamıştı. Robertson olası bir operasyonun IŞİD'le mücadeleye etkisi olabileceğini de belirtmişti.

Robertson, olası bir operasyonun YPG'nin de bünyesinde yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri ile birlikte çalışan Amerikan askerlerini tehlikeye atabileceğini vurgulamış, açıklamasında "Böyle bir eylemi kabul edilemez olarak görürüz" ifadesi yer almıştı.

YPG'den açıklama

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon başlatma hazırlığı ile ilgili olarak YPG'den de açıklama yapılmış, YPG sözcüsü Nuri Mahmud operasyonun bölgede IŞİD'e karşı yürütülen operasyonlara zarar vereceğini söylemişti.

Mahmud, "Türkiye'nin tehditleri, güçlerimizin Hajin kasabasına ilerleyişi ile aynı zamana denk geldi. Suriye'nin kuzeyine yönelik olası bir saldırının Hajin savaşına doğrudan etkisi olacaktır. Orada savaşanlar, evlerini ve ailelerini korumak için geri dönecektir" dedi. YPG'den daha önce yapılan açıklamada da Fırat'ın doğusuna yönelik herhangi bir saldırıya YPG güçlerinin cevap vermeye hazır oldukları açıklanmıştı.

YPG'nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri, IŞİD'i 10 Eylül'de Fırat'ın doğusunda, Irak sınırı yakınlarında yer alan Hajin'den çıkarmak için operasyon başlatmıştı. YPG, Suriye'nin kuzeyinde IŞİD'le mücadelede 2015 yılından bu yana ABD'nin ortakları arasında yer alıyor. Türkiye, PKK'nın uzantısı olarak gördüğü YPG ile ABD'nin işbirliğine karşı çıkıyor.

Reuters/SSB,BK

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