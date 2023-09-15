CHP Genel Başkanlığı için bir günde ikinci bir isim adaylığını açıkladı. Özgür Özel'in ardından Prof. Örsan Öymen de CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) genel başkanlığına, Özgür Özel'in ardından Prof. Dr. Örsan Öymen de aday olduğunu açıkladı.

Öymen, CHP Genel Merkezi'nde yaptığı basın toplantısında, "Ne yazık ki partimiz statükocularla sahte değişimciler arasında sıkışıp kalmıştır. CHP çıkmaz sokağın içindedir. Bizim üçüncü yol açmamız gerekiyor" diyerek, genel başkan adayı olduğunu duyurdu.

CHP yönetiminde bir değişiklik olmaması durumunda, 2024'te yapılacak yerel seçimlerde başarı olasılığının oldukça düşük olduğunu kaydeden Öymen, "demokratik bir ülkede, bir ya da iki seçim kaybedenlerin istifa ettiğini" dile getirerek, "Ne yazık ki partimizde böyle bir dönem yaşamadık. CHP Ortadoğu'yu değil Batı ülkelerini örnek alan, onlardan etkilenen bir parti. Dolayısıyla 13 yılda 12 seçimi kaybedip bu kadar uzun süre genel başkanlık görevine devam eden başka bir örnek gelişmiş ülkelerde var mı ben baktım bulamadım" dedi.

CHP'nin kimliğini yitirdiğini ve ilkelerinden uzaklaştığını savunan Örsan Öymen, "CHP'nin temel ilkesinin Altı Ok olduğunu" ve "Bunlara bütün olarak sahip çıkılması gerektiğini", ancak gelinen noktada "partinin neyi temsil ettiğinin belirsiz" hale geldiğini belirtti.

Basın toplantısında, kendinden önce adaylığını açıklayan Özgür Özel ile ilgili bir soruya da yanıt veren Öymen, "Sayın Özgür Özel değerli bir milletvekilidir. Çok çalışkan en etkili vekillerimizden biridir. Nezaket çerçevesinde bu sürecin yürütülmesini istiyorum" dedi. Örsan Öymen ayrıca, genel başkan adaylığı ile ilgili olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmediğini aktardı.

Örsan Öymen kimdir?

1987 yılında hayatını kaybeden gazeteci Örsan Öymen'in oğlu, Eski CHP Genel Başkanı ve gazeteci Altan Öymen ile Eski Büyükelçi Onur Öymen'in yeğeni olan 1965 doğumlu Prof Dr. Örsan Öymen, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) felsefe bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını aynı alanda, New York Üniversitesi'nde yapan Öymen, daha sonra doktorasını yine ODTÜ'de tamamladı. Öymen şu anda, Feyziye Mektepler Vakfı Işık Üniversitesi ve Işık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde, Uluslararası İlişkiler dalında öğretim üyeliği yapıyor.

DW / ET,BK

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