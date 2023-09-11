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İspanya Futbol Federasyonu Başkanı'ndan istifa kararı

11 Eylül 2023

Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanan İspanyol futbolcu Jenni Hermoso'yu dudağından öperek kutlayan Luis Rubiales, skandaldan haftalar sonra istifa edeceğini açıkladı.

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Bildkombo Spanien Fußball | Luis Rubiales und Jennifer Hermoso
Luis Rubiales ve Jenni HermosoFotoğraf: RFEF/Kim Price/Zuma/picture alliance

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, Kadınlar Futbol Dünya Kupası'nı kazanan İspanya'nın oyuncularından Jenni Hermoso'yu, kendisinin rızası olmaksızın dudağından öperek kutlamıştı. Rubiales, olaydan üç hafta sonra, istifa edeceğini açıkladı.

Gazeteci Piers Morgan'a bir röportaj veren Rubiales, ilgili soruya, "Evet istifa edeceğim" yanıtını verdi. Rubiales, kararını, mevcut koşullar altında işine devam edememesi ile gerekçelendirdi.

Rubiales'in madalya töreni sırasında Jennifer Hermoso'yu öpmesi sadece İspanya'da değil, dünya genelinde tepkiyle karşılanmıştı
Rubiales'in madalya töreni sırasında Jennifer Hermoso'yu öpmesi sadece İspanya'da değil, dünya genelinde tepkiyle karşılanmıştı Fotoğraf: Noe Llamas/Sport Press Photo/ZUMA Press/picture alliance

Piers Morgan'ın, söz konusu röportajı, Pazar günü yaptığı belirtildi.

İspanya Futbol Federasyonu, Rubiales'in istifa edeceğini teyit etti. Pazartesi sabahı yapılan açıklamada, Rubiales'in aynı zamanda UEFA Başkan Yardımcılığı görevinden de ayrılacağı kaydedildi.

20 Ağustos'taki skandalın ardından siyaset, spor ve medya dünyasından Rubiales'e istifa talepleri gelmişti. Bunlar üzerine öfkeli bir konuşma yaparak hükümet ve medyayı "yanlış bir feminizm" benimsemekle suçlayan Rubiales, kendisini "herkesin gözü önünde infaz etmek" istedikleri suçlamasında bulunmuştu. Rubiales, söz konusu öpücüğün karşılıklı rıza ile meydana geldiğini savunmuştu. Hermoso ise, bunun doğru olmadığını söylemiş ve kendisini "rıza göstermediği, cinsiyetçi ve uygunsuz bir fiilin kurbanı olarak hissettiği" açıklamasında bulunmuştu.

FIFA Rubiales'i 90 günlüğüne görevinden men ederken, İspanya hükümeti ise Rubiales'in bir spor mahkemesinde yargılanması için harekete geçmişti. Hermoso ise, Rubiales hakkında, cinsel istismar suçlamasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Uzmanlara göre, suçlu bulunduğu takdirde Rubiales'in bir ila dört yıl arasında hapis cezası alması olasılığı bulunuyor.

dpa,AFP / BÜ,HT

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