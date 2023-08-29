İspanya: Federasyon Başkanı Rubiales'in istifası isteniyor

İspanya Futbol Federasyonu'na (RFEF) bağlı bölge başkanları, Kadınlar Dünya Kupası maçı sonrasındaki kutlamada milli oyuncu Jenni Hermoso'yu kendi rızası olmadan sahada dudağından öpen Federasyon Başkanı Luis Rubiales'in istifasını istedi.

RFEF bölge başkanlarının Pazartesi akşamı gerçekleştirdikleri toplantının ardından yapılan açıklamada 46 yaşındaki Rubiales'in "kabul edilemez davranışı" nedeniyle "derhal" istifa etmesi talep edildi. Yapılan açıklamada, Rubiales'in milli futbolcu Hermoso'yu rızası dışında zorla dudağından öpmesinin "İspanyol futbolunun imajına ciddi zarar verdiği" belirtildi.

RFEF Başkanı Rubiales, İspanya'nın 20 Ağustos'ta Sidney'de kazandığı Kadınlar Dünya Kupası'nın maç sonrası sahadaki kutlaması sırasında seyircilerin önünde milli oyuncu Hermoso'nun başını iki eliyle tutmuş ve dudaklarından öpmüştü. Başkanın kadın sporcuya yönelik bu davranışı uluslararası düzeyde tepkilere neden olmuştu.

Soruşturma başlatıldı

Konu ile ilgili soruşturma başlatan İspanya Yüksek Ceza Mahkemesi Savcılığı, Rubiales'in davranışının "cinsel saldırı vakası" kapsamına girip girmediğini soruşturacak.

Savcılık, kadın sporcu Hermoso'nun 15 gün içinde kendileriyle temasa geçmesini istedi. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, Hermoso'ya mağdur hakları konusunda bilgi verileceği belirtilerek, gerekirse Rubiales hakkında suç duyurusunda bulunması için de çağrı yapıldı.

Konuyu değerlendiren Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FİFA) Cumartesi günü aldığı kararla Rubiales hakkında 90 gün uzaklaştırma kararı almıştı.

Rubiales'in Jennifer Hermoso'ya davranışının "cinsel saldırı" olup olmadığı soruşturuluyor. Fotoğraf: Noe Llamas/Sport Press Photo/ZUMA Press/picture alliance

İspanyol spor mahkemesi TAD da Federasyon Başkanı Rubiales hakkında hükümet tarafından talep edilen bir başka uzaklaştırma kararını görüşüyor.

Bu arada BM Genel Sekreteri António Guterres, sporda "cinsiyetçiliğin" hala devam ediyor olmasından üzüntü duyduğunu belirtti. Guterres sözcüsü Stéphane Dujarric aracılığıyla Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Sporda bir cinsiyetçilik sorunu var ve İspanyol yetkililerin (...) (bu davayı) tüm kadın sporcuların haklarına saygı gösterecek şekilde ele alacağını umuyoruz" dedi.

Annesi açlık grevine başladı

Öte yandan Rubiales'in annesi, oğluna yönelik yoğun eleştirileri protesto etmek amacıyla açlık grevine başladı. Bir aile üyesi gazetecilere yaptığı açıklamada anne Angeles Béjar'ın protesto eylemine Pazartesi günü İspanya'nın güneyindeki sahil kasabası Motril'de bulunan Divina Pastora Kilisesinde başladığını söyledi. Rubiales'in kuzeni Vanessa Ruiz Béjar da, Rubiales'in "adil olmayan bir tacize" maruz kaldığını söyledi. Kuzeninin "önyargı kurbanı" olduğunu söyleyen Ruiz Béjar, "Jenni'nin doğruyu söylemesini istiyoruz çünkü ifadesini üç kez değiştirdi" dedi.

Rubiales öpüşmenin "karşılıklı, coşkulu ve rızaya dayalı" olduğunu iddia etmişti. 33 yaşındaki Hermoso ise bunu reddetti. Cuma günü yaptığı açıklamada, "saldırgan" nitelikteki öpücüğe "asla" rıza göstermediğini söyleyen İspanyol milli futbolcu, "Aksine, cinsiyetçi bir eylemin kurbanı olduğumu düşünüyorum" diye konuştu.

Mahkemeden yapılan açıklamada ön soruşturmanın Hermoso'nun olayın rızaya dayalı bir eylem olmadığı yönündeki kesin ifadeleri ışığında yürütüldüğü belirtilerek, davanın ilerleyebilmesi için mağdur tarafın ya da avukatının şikayette bulunması ya da savcılığın dava açması gerektiği ifade edildi.

AFP haber ajansının yargı çevrelerinden edindiği bilgilere göre, Hermoso'nun federasyon başkanı hakkında suç duyurusunda bulunmaması halinde savcıların elleri bağlanmış olacak.

AFP,DPA/TY,BÖ

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