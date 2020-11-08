 Ömer Çelik: İstifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanlığı makamının takdirindedir | TÜRKİYE | DW | 09.11.2020

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TÜRKİYE

Ömer Çelik: İstifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanlığı makamının takdirindedir

AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik Berat Albayrak’ın istifasıya ilgili olarak, "Görevden alma, istifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanlığı makamının takdirindedir" dedi.

Türkei Omer Celik (picture alliance/abaca/E. Aydin)

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı TSİ 17.30'da başladı. Toplantının ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik kameraların karşısına geçerek açıklama yaptı. Çelik bu hafta en büyük sevinçlerinin Şuşa kentinin alınması olduğunu söyledi. Çelik, "28 yıldır işgal altında kalan bu bölgeler birebir Azerbaycan toprağıdır. Ermenistan hukuka aykırı bir şekilde buraları işgal etmiştir. Şimdi işgal altındaki topraklar bir bir kurtarılıyor. Suşa Azerbaycan'ın sembol bir şehridir" dedi.

“Cumhurbaşkanlığının takdirindedir”

Çelik MYK toplantısıyla ilgili açıklamasında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albay'ın istifasına değinmedi. Albayrak'ın istifasını Çelik'e gazeteciler sordu. Çelik soruya, "MYK gündemini sizlerle paylaştım. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde göreve getirme, görevden alma istifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanlığı'nın takdiridir. Bu konuyla ilgili açıklama yapmam söz konusu değildir. Cumhurbaşkanımız takdirini sizlerle paylaşacaktır. MYK'nın konusu olan da bir konu değil. Sayın Cumhurbaşkanımız uygun gördüğü bir şekilde paylaşacaktır" yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Albayrak'ın istifasıyla ilgili olarak "Bu bir devlet krizidir" şeklindeki sözlerinin sorulması üzerine Çelik, devletin gayet güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini söyledi. Çelik, "Herhangi bir tıkanma söz konusu değildir. Önümüzdeki pazar günü Sayın Cumhurbaşkanımız Kapalı Maraş'ı ziyaret edecekler. Sayın Bahçeli'de davet edildi. Cumhurbaşkanı kabinesi dolayısıyla kendi konularına hakimdir. Öyle devlet krizi gibi bir durum söz konusu değildir. Görevden alma, istifa, göreve getirme durumu Cumhurbaşkanımızın takdiridir" diye konuştu.

Çelik bir başka gazetecinin ABD’deki başkanlık seçimlerini Joe Biden'ın kazanmasıyla ilgili sorusu üzerine şöyle konuştu:

"ABD seçimlerini yakında takip ettik. Şuandaki tartışmaları da yakından takip ediyoruz. Türkiye, seçim sonuçları resmen sonuçlandığı zaman ABD seçimini tebrik edecektir. Biz seçimin resmen bitmesini bekliyoruz. Türkiye iki adayı da yakından tanıyor. Türkiye'nin hangi kanat kazanırsa kazansın ona göre hazırlıkları vardır."

DW / HT, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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