Abe için tüm dünyadan taziye mesajları

Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin uğradığı suikast sonucunda hayatını kaybetmesi sonrası Japonya'ya tüm dünya liderlerinden taziye mesajları geliyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz mesajında Abe'ye yönelik ölümcül suikastın kendini derinden üzdüğünü belirterek ailesi ve Japonya Başbakanı Fumio Kişida'ya taziye dileklerinde bulunarak, "Bu zor saatlerde Japonya'nın yanındayız" açıklamasını yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Japon halkına ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulunarak, "Japonya büyük bir başbakanı kaybetti" dedi. Abe'ye yönelik "menfur saldırının kendini derinden şoke ettiğini" ifade eden Macron, Abe'nin "hayatını ülkesine adadığını ve dünyada istikrar için çalıştığını" söyledi. Macron "Fransa, Japon halkının yanındadır" açıklamasını yaptı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de Abe'nin ailesine en iyi dileklerini sunduğunu belirterek, "İspanya bu zor zamanlarda Japonya halkının yanındadır" dedi.

"Yaratıcı ruhu ve reformist vizyonuyla bir kahraman"

İtalya Başbakanı Mario Draghi de taziye mesajında ülkesinin Abe'nin ailesi, hükümet ve Japon halkını kucakladığını ifade etti. Açıklamada, "İtalya, Japonya'ya ve onun özgür, demokratik tartışma ortamına yönelik bu korkunç saldırıdan öfkelidir. Abe, yaratıcı ruhu ve reformist vizyonuyla geçen on yıllarda Japon ve uluslararası siyasi hayatın büyük kahramanlarından biriydi" ifadelerine yer verildi.

"Harika bir insan, büyük bir demokrat"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Harika bir insan, büyük bir demokrat ve çok taraflı dünya düzeninin savunucusu bugün vefat etti. Ailesi, arkadaşları ve Japon halkıyla birlikte yas tutuyorum. Şinzo Abe'nin vahşi ve korkakça katledilmesi tüm dünyayı şoke etti" açıklamasında bulundu.

"Avrupa Birliği'nin dostu ve müttefiki"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise, "Bugün Avrupa Birliği tüm alanlarda ikili ilişkileri derinleştirme ve güçlendirmeye yardımcı olan bir dostunu kaybetti" dedi. Saldırıyı kınadıklarını belirten Borell, Japonya'da en uzun süre görevde kalan başbakanı olan Abe'nin "Barış, demokrasi ve hukuk devletine yönelik gösterilen çabalarda sarsılmaz bir müttefik" olarak hatıralarda kalacağını söyledi.

"Küresel liderliği hatırlanacak"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Eşi benzeri olmayan zamanlarda gösterdiği küresel liderlik birçokları tarafından hatırlanacak. Duygularım ailesi, arkadaşları ve Japon halkıyla beraber. Birleşik Krallık bu karanlık ve üzüntülü zamanda yanınızdadır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Japonya Eski Başbakanı, değerli dostum Şinzo Abe’nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Bu menfur saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum. Dostum Abe’nin ailesine, sevenlerine, tüm Japonya halkına ve hükûmetine başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.

"Demokrasinin savunucusu"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg taziye mesajında, "demokrasinin savunucusu ve uzun yıllardır arkadaşım ve meslektaşım" sözleriyle nitelediği Abe'nin öldürülmesinden duyduğu üzüntüyü ifade etti.

"Dünya sahnesinde bir dev"

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de Abe'nin Avustralya'nın en yakın dostlarından biri ve "dünya sahnesindeki bir dev" olduğunu belirterek ardında küresel etkiye sahip, engin ve pozitif bir miras bıraktığını söyledi. Albanese, "Muazzam şekilde özlenecek" ifadelerine yer verdi.

"Modern zamanlarda Japonya'nın en üstün liderlerindendi"

İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog ise, "Japonya'nın modern zamanlardaki en üstün liderlerinden biri" olarak nitelediği Abe'nin "alçak bir biçimde öldürülmesinden dolayı dehşete düştüğünü" belirtti. İsrail’de muhalefet lideri olduğu sırada Abe ile bir araya geldiğini söyleyen Herzog, Japon siyasetçinin "liderliği, vizyonu ve İsrail'e olan saygısından derinden etkilendiğini" ifade etti.

Çin'de Twitter kullanıcılarının bir kısmı Abe'ye yönelik suikastı olumlu karşıladı. Hastanede olduğu sırada, "Umarım iyi değildir" diyen kullanıcılar olduğu gibi, saldırganı "kahraman" ya da "Japon karşıtı kahraman" olarak niteleyen ifadelerde bulunanlar da oldu. Bazı tweetlerde Abe'nin aldığı yaraların Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Çin işgalinde ölen insanların ruhunu rahatlattığı belirtildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Abe'nin ölümü üzerine ülkesinde bir günlük ulusal yas ilan etti.

DW,AFP,Reuters / EC,ET