Ölüm orucunda ölen Ebru Timtik için anma töreni

Adil yargılanma talebiyle gerçekleştirdiği ölüm orucunda hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından anma töreni için İstanbul Barosu'na götürülecek.

Halkın Hukuk Bürosu, İstanbul Barosu'nun önünde yapılacak törenin TSİ 12'de başlayacağını duyurdu. Timtik'in cenazesinin daha sonra da Gazi Cemevi'ne götüreleceği, ardından da vasiyeti doğrultusunda Gazi Mezarlığı'na defnedileceği açıklandı.

42 yaşındaki Timtik, ölüm orucunun 238'inci gününde yaşamını yitirmişti.

Ünsal'ın ölüm orucu sürüyor

Gizli tanık beyanına dayandırılan iddianameyle "DHKP-C silahlı terör örgütüne üye" oldukları iddiasıyla tutuklanan avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal, 12 Eylül 2018'den beri cezaevindeydi.

Timtik'e yargılandığı davada 13 yıl 6 ay, Aytaç Ünsal'a ise 10 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Mahkemenin gerekçeli kararında, Halkın Hukuk Bürosu'nda avukat olarak çalışan Timtik ve Ünsal hakkında "yakalanan örgüt mensuplarına örgüt talimatlarını ilettiği, örgütle arasındaki irtibatı sağladığı, kuryelik yaptığı" suçlamaları yer almıştı. Hüküm giydikleri davadaki iddiaları reddeden avukatlar “adil yargılanma” talebiyle açlık grevine başlamışlardı.

Silivri 9 No'lu Cezaevi'nde bulunan Timtik ile Burhaniye T Tipi Cezaevi'nde bulunan Ünsal açlık grevini daha sonra ölüm orucuna çevirmişti. Adli Tıp Kurumu ölüm orucundaki Timtik ve Ünsal'ın sağlık durumunun cezaevinde kalmaya uygun olmadığı yönünde rapor vermiş, bunun üzerine avukatlar hastaneye kaldırılmışlardı.

Timtik, kritik sağlık durumu sebebiyle Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözetim altında tutuluyordu.

DW/CÖ,HT

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