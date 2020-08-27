 Ölüm oruçlarında devletin yaşatma sorumluluğu | TÜRKİYE | DW | 28.08.2020

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TÜRKİYE

Ölüm oruçlarında devletin yaşatma sorumluluğu

Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik'in hayatını kaybetmesi, bir kez daha devletin yaşatma sorumluluğunu gündeme getirdi.

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Ölüm orucu: "12 Eylül sonrası bile diyalog kapısı vardı"

İstanbul barosuna bağlı avukat Ebru Timtik "adil yargılanma talebiyle" yürüttüğü ölüm orucunun 238'inci gününde hayatını kaybetti.

Gizli tanık beyanına dayandırılan iddianameyle "DHKP-C silahlı terör örgütüne üye" oldukları iddiasıyla tutuklanan avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal, 12 Eylül 2018'de cezaevine girmişti. Haklarındaki suçlamaları reddeden Timtik ve Ünsal, "adil yargınlanma talebiyle" başladıkları açlık grevini ölüm orucuna çevirmişti.

Ebru Timtik'in hayatını kaybetmesi, bir kez daha ölüm oruçlarında devletlerin yaşatma sorumluluğunu gündeme getirdi.

Savcı Mehmet Kiraz'ın 2015'de öldürülmesine ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Mustafa Koçak, Grup Yorum üyeleri Helin Bölek ve İbrahim Gökçek de bu yıl içinde ölüm orucunda hayatını kaybetmişti.

Geçmişte ölüm oruçlarında arabuluculuk yapan hukukçu ve aydınlar, bugün devletin ölümleri engelleyecek hiçbir adım atmadığını belirtiyor.

© Deutsche Welle Türkçe

 

 

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Ölüm orucu: "12 Eylül sonrası bile diyalog kapısı vardı"  

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