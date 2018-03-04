 Öfkeli ve hüzünlü şarkı sözleri artışta | YAŞAM | DW | 29.01.2019

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YAŞAM

Öfkeli ve hüzünlü şarkı sözleri artışta

Yapılan bir araştırmaya göre 1950'lerden bu yana üzüntü, tiksinti ve korku ifade eden şarkı sözlerinde artış yaşandı.

Symbolbild Retro Notenblätter (Colourbox)

Şarkı sözleri 1950’lerden bu yana giderek daha öfkeli ve üzgün hale geliyor. Bu tespit, ABD'deki Lawrence Teknoloji Üniversitesi'nin Amerikan müzik dergisi Billboard tarafından hazırlanan Billboard Hot 100 listesine girmiş 6 bin şarkı üzerinde yapmış oldukları araştırmaya dayanıyor.

Araştırma kapsamında 1951-2016 yılları arasında yayınlanarak hit olan ve radyoda sık çalan şarkıların duygu analizi yapıldı. Bilgisayarlar tarafından yapılan analizde şarkı sözlerinde yer alan kelimelerin ve deyimlerin aktardığı duygular tespit edildi.

Öfkeli şarkı sözleri artışta

Analize göre 1950’lerdeki şarkı sözleri daha neşeliyken, ilerleyen yıllarda şarkı sözleri daha öfkeli bir hale geldi. Aynı şekilde üzüntü, tiksinti ve korku ifade eden şarkı sözlerinde de artış yaşandı. Araştırmacılar söz konusu duyguları içeren şarkı sözlerinde genel olarak bir artış eğilimi olduğunu kaydetse de bu eğilimden sapma olan yıllar da var.

1982-1984 yılları arasında yayınlanan şarkılara ait sözler diğer dönemlerdekine kıyasla daha az öfke içeriyor. Ancak özellikle 90’ların ortasından itibaren öfke içeren sözlerde artış gözleniyor. Araştırmaya göre öfke içeren şarkı sözleri 2015 yılında zirveye ulaşıyor.

Benzer bir artış eğilimi gösteren korku içeren şarkı sözlerinde de 1988 ve 2000 yıllarında ciddi bir gerileme görülüyor.

Neşeli şarkı sözleri 1950’lerden itibaren istikrarlı bir şekilde popülaritesini kaybederken, 1970’lerin ortasında kısa süreli bir artış gösteriyor.

Araştırmayı hazırlayan bilim insanlarından Lior Shamir şarkı sözlerindeki bu değişimi kullanıcıların tercihlerine bağlıyor. Shamir, “Değişiklikler özellikle müzik dinleyicilerinin her yıl ne duymak istediklerine göre değişiyor” diyor. Ancak araştırma insanların neden giderek artış gösteren bir şekilde öfkeli ve üzgün şarkılar dinlemek istediği sorusunu yanıtsız bırakıyor.

KNA/MY,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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