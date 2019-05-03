 Öcalan′dan toplumsal uzlaşma mesajı | TÜRKİYE | DW | 06.05.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Öcalan'dan toplumsal uzlaşma mesajı

PKK lideri Abdullah Öcalan avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada açlık grevlerinin sona erdirilmesi, şiddet yerine yumuşak güç kullanımı ve Suriye'de Türkiye'nin hassasiyetlerine duyarlı olunması mesajları verdi.

Abdullah Öcalan Kurden Führer Hannover Demonstration PKK (picture-alliance/dpa)

Asrın Hukuk Bürosu avukatları Artı TV'de canlı yayınlanan basın toplantısında PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kamuoyuna duyuru niteliğindeki açıklamasını okudu.

Avukatlardan Nevroz Uysal'ın okuduğu açıklamada, "İçinden geçtiğimiz tarihi süreçte derin bir toplumsal uzlaşmaya ihtiyaç vardır. Sorunların çözümünde her türlü kutuplaşma ve çatışma kültüründen uzak demokratik müzakere yöntemine şiddetle ihtiyaç vardır" diyen Öcalan "Türkiye'nin ve hatta bölgenin sorunlarını başta savaş olmak üzere fiziki şiddet araçları ile değil, yumuşak güçle yani akıl, politik ve kültürel güçle çözebiliriz" ifadelerini kullandı.

Suriye ile ilgili olarak Öcalan "İnanıyoruz ki Suriye Demokratik Güçleri kapsamında Suriye'deki sorunların çatışma kültüründen uzak durularak, içinde bulundukları konumun, durumun Suriye'nin bütünlüğü çerçevesinde anayasal güvenceye kavuşturulmuş yerel demokrasi perspektifinde çözüme ulaştırılması amaçlanmalıdır" dedi.

Öcalan açıklamada ayrıca "Türkiye'nin hassasiyetlerine duyarlı olunmalıdır. Cezaevleri içindeki ve dışındaki arkadaşların direnişine saygı duymakla birlikte sağlıklarını tehlikeye atacak ve ölümle sonuçlandıracak konumlara taşımamalarını önemle belirtmek isteriz. Bizim için onların akli, fiziki ve ruhi sağlıkları herşeyin üstündedir" ifadelerini kullandı.

2011'den bu yana ilk görüşme

Avukatlar 27 Temmuz 2011 tarihinden bu yana görüşmeye çalıştıkları ve bu kapsamda 820 başvuru yaptıkları müvekkilleri Abdullah Öcalan ile 2 Mayıs tarihinde bir görüşme gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Avukatlar görüşme taleplerini değerlendiren Bursa Ağır Ceza Mahkemesi'nin taleplerini kabul ettiğini ve avukat ile görüşme yasağının kaldırıldığını kendilerine tebliğ ettiğini kaydettiler.

Avukatlar, görüşmenin gerçekleşmesi için dört avukat olarak başvurduklarını ancak iki avukatın görüşme talebinin kabul edildiğini açıkladı. Görüşmenin 1 saat sürdüğünü belirten avukatlar, Öcalan'ın yasal haklarının tesis edilmesi çağrısında bulundu.

İmralı Cezaevi’nde yatan PKK lideri Abdullah Öcalan’ın yakalanıp Türkiye’ye getirilmesinin üzerinden yirmi yıl geçti. Öcalan 15 Şubat 1999’da yakalanmıştı.

DW/SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Öcalan İmralı'da kardeşiyle görüştü

Cezaevindeki PKK lideri Abdullah Öcalan, iki yılı aşkın bir süre sonra kardeşiyle görüştürüldü. Hem ailesi hem de HDP, görüşmenin Öcalan'a yönelik tecritin kalktığı anlamına gelmediğini belirtti. (13.01.2019)  

Öcalan 20 yıldır İmralı'da

İmralı Cezaevi’nde yatan PKK lideri Abdullah Öcalan’ın yakalanıp Türkiye’ye getirilmesinin üzerinden yirmi yıl geçti. Diyarbakır'da Öcalan'ı "Kürt halkının lideri" olarak görenler de var, onunla anılmak istemeyenler de. (15.02.2019)  

Benzer içerik

Hulusi Akar - türkischer Verteidigungsminister

Akar: Güvenli bölge konusunda ABD görüşlerimize yaklaşıyor 03.05.2019

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Suriye'deki gelişmeleri ve S-400 ile F-35'ler nedeniyle ABD ile gerilen ilişkileri değerlendirdi. Akar ABD'nin güvenli bölge konusunda Türkiye'nin görüşlerine yaklaştığını kaydetti.

Deutschland Tausende Kurden demonstrieren in Hannover gegen die Türkei

Suriye'nin kuzeyinde Öcalan eylemi 15.02.2019

Suriye'nin Kamışlı kentinde 20 yıldır İmralı cezaevinde olan Öcalan'la dayanışma için eylem düzenlendi. PKK lideri Öcalan, 20 yıl önce yakalanarak hapse atılmıştı.

Türkei Armee Soldaten Symbolbild

Türkiye: İran'la PKK'ya yönelik operasyon sürecek 20.03.2019

Türkiye ve İran'ın, haftabaşında PKK'ya yönelik başlattığı eş zamanlı operasyonların devam edeceği açıklandı. Türk İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında operasyonların "bir süre" daha devam edeceği belirtildi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Arşiv: S-400 Hava savunma sistemi/ Moskova 7 Mayıs 2017

Türkiye: S-400 konusunda geri adım atılmayacak

Türkiye'nin Rusya'dan satın almayı planladığı S-400 hava savunma sistemi konusunda, NATO müttefiki ABD arasında bu konudaki karşılıklı açıklamalar sertleşti.  

FOTO-GALERİ

World Press Photo Contest 2019 | Gewinner Photo of the Year (Getty Images/John Moore)

Dünya Basın Fotoğrafı Ödülleri: 2019'un en çarpıcı kareleri

ABD sınırından tüyler ürpertici kareler, nesli tükenmekte olan doğanlar, Rusya ve ABD'deki "vatanseverlik" kampları… Dünya Basın Fotoğrafları Ödülleri'nin kazananları arasında yine birbirinden çarpıcı kareler yer aldı.  