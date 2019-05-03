Öcalan'dan toplumsal uzlaşma mesajı

Asrın Hukuk Bürosu avukatları Artı TV'de canlı yayınlanan basın toplantısında PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kamuoyuna duyuru niteliğindeki açıklamasını okudu.

Avukatlardan Nevroz Uysal'ın okuduğu açıklamada, "İçinden geçtiğimiz tarihi süreçte derin bir toplumsal uzlaşmaya ihtiyaç vardır. Sorunların çözümünde her türlü kutuplaşma ve çatışma kültüründen uzak demokratik müzakere yöntemine şiddetle ihtiyaç vardır" diyen Öcalan "Türkiye'nin ve hatta bölgenin sorunlarını başta savaş olmak üzere fiziki şiddet araçları ile değil, yumuşak güçle yani akıl, politik ve kültürel güçle çözebiliriz" ifadelerini kullandı.

Suriye ile ilgili olarak Öcalan "İnanıyoruz ki Suriye Demokratik Güçleri kapsamında Suriye'deki sorunların çatışma kültüründen uzak durularak, içinde bulundukları konumun, durumun Suriye'nin bütünlüğü çerçevesinde anayasal güvenceye kavuşturulmuş yerel demokrasi perspektifinde çözüme ulaştırılması amaçlanmalıdır" dedi.

Öcalan açıklamada ayrıca "Türkiye'nin hassasiyetlerine duyarlı olunmalıdır. Cezaevleri içindeki ve dışındaki arkadaşların direnişine saygı duymakla birlikte sağlıklarını tehlikeye atacak ve ölümle sonuçlandıracak konumlara taşımamalarını önemle belirtmek isteriz. Bizim için onların akli, fiziki ve ruhi sağlıkları herşeyin üstündedir" ifadelerini kullandı.

2011'den bu yana ilk görüşme

Avukatlar 27 Temmuz 2011 tarihinden bu yana görüşmeye çalıştıkları ve bu kapsamda 820 başvuru yaptıkları müvekkilleri Abdullah Öcalan ile 2 Mayıs tarihinde bir görüşme gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Avukatlar görüşme taleplerini değerlendiren Bursa Ağır Ceza Mahkemesi'nin taleplerini kabul ettiğini ve avukat ile görüşme yasağının kaldırıldığını kendilerine tebliğ ettiğini kaydettiler.

Avukatlar, görüşmenin gerçekleşmesi için dört avukat olarak başvurduklarını ancak iki avukatın görüşme talebinin kabul edildiğini açıkladı. Görüşmenin 1 saat sürdüğünü belirten avukatlar, Öcalan'ın yasal haklarının tesis edilmesi çağrısında bulundu.

İmralı Cezaevi’nde yatan PKK lideri Abdullah Öcalan’ın yakalanıp Türkiye’ye getirilmesinin üzerinden yirmi yıl geçti. Öcalan 15 Şubat 1999’da yakalanmıştı.

DW/SSB, BK

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