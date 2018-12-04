Öcalan İmralı'da kardeşiyle görüştü

İmralı Cezaevi'ndeki PKK lideri Abdullah Öcalan, Cumartesi günü kardeşi Mehmet Öcalan'la görüştü. Görüşmenin ardından Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İstanbul'da yaptığı açıklamada, "Sadece Mehmet Öcalan, yani kardeşinin Sayın Öcalan ile görüşme yapmış olması bu tecridin bittiği anlamına gelmiyor. Ailesinin, avukatlarının düzenli olarak bir görüşme yapması ancak tecridin kalktığına dair bize önemli bir şey sunar. Bugün gerçekleşen görüşme önemlidir ama bununla sınırlı kalmaması gerekir" dedi.

Buldan, İmralı'daki görüşmenin içeriğine dair şu an için bir şey söyleyemeyeceklerini ancak birkaç gün sonra kamuoyunu bu konuda bilgilendireceklerini sözlerine ekledi.

Abdullah Öcalan'ın yeğeni ve HDP Urfa Milletvekili Ömer Öcalan da görüşme sonrası, "Haftalık aile başvurusuna verilen olumlu bir cevap ile bu görüşme gerçekleşti. Yaşamı ve sağlığına dair alınan bir bilgidir. Kürt halkı için çok önemlidir. Lakin tecrit kalkmış değildir" diye tweet attı.

Ömer Öcalan, AFP'ye yaptığı açıklamada ise ailesi olarak Abdullah Öcalan'ın diğer mahkûmlarla aynı haklara sahip olmasını talep ettiklerini söyledi. HDP'li vekil, Abdullah Öcalan'ın haftada bir kez ailesiyle görüşme hakkı olduğunu belirtti.

Abdullah Öcalan, İmralı'da ailesinden son olarak yine kardeşi Mehmet Öcalan ile 11 Eylül 2016'da görüşmüştü. PKK lideri, avukatlarıyla ise en son 27 Temmuz 2011'de görüşmüştü.

Tecritin kalkması için başlatılan açlık grevi

Cezaevindeki HDP'li vekil Leyla Güven, Öcalan'a uygulanan tecritin kaldırılması talebiyle 8 Kasım'da açlık grevine başlamıştı. HDP Hakkari Milletvekili Güven'in iki ayı aşkın süredir devam ettirdiği eylemine Türkiye genelinde 150'den fazla mahkûm daha katılarak 55 yaşındaki siyasetçiyle dayanışma göstermişti. Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Güven, TSK'nın Afrin operasyonuyla ilgili açıklamaları nedeniyle Ocak 2018'de tutuklanmıştı. Hakkında "silahlı terör örgütünü kurma ve yönetmek", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "2911 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından 17 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilen Güven, 24 Haziran seçimlerinde HDP'den milletvekili seçilerek meclise girmişti. Güven, TBMM'nin şu an tutuklu olan tek milletvekili.

DW/CÖ,AÜ

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