Öcalan: Açlık grevinin sonlandırılması taviz değil

PKK lideri Abdullah Öcalan, geçen ay yaptığı çağrı üzerine açlık grevine son veren eylemcilere teşekkürlerini ilettiği bir mektup yazdı. Öcalan bu kararın, "taviz olarak değerlendirilmemesi" gerektiğini belirtti.
İmralı Cezaevi'ndeki PKK lideri Abdullah Öcalan, geçen ay yaptığı çağrının ardından sonlandırılan açlık grevi ve ölüm oruçları konusunda avukatları aracılığıyla bir mektup yayımladı. Öcalan, kendisini 12 Haziran'da ziyaret eden avukatları tarafından açıklanan mektupta, "Açlık grevi ve ölüm orucu sürecini benim önerim üzerine sonuçlandırmanızı; oldukça tarihi önemi ve anlamı olan bir tutum ve kendi başına yüksek bir değer olarak görüyor ve teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.
"Gereken eleştiri ve özeleştiri sürecinden alınan dersler temelinde başarı temenni ediyorum" diyen Öcalan, açlık grevlerinin sonlandırılmasının "taviz olarak değerlendirilmemesini" istedi. Öcalan, "Şahsi insiyatif doğrultusunda gelişen bu tavrın devlet odaklı tavır ve taviz olarak değerlendirilmemesini özenle belirtirim. Ama umudum ve sezgilerime dayanarak pozitif sonuç doğuracağına dair inancımı koruyorum" dedi.
Öcalan'ın avukatları, PKK lideriyle yaptıkları görüşmeye dair bir yazılı açıklama da yayımladı. Açıklamada, Öcalan'ın "grevlerin söz konusu olabileceği ancak temel mücadele yöntemi olarak benimsenmemesi gerektiği" yönündeki düşüncesini yinelediği belirtildi.
Aralarında çok sayıda mahkûmun da bulunduğu yüzlerce kişi, Öcalan'ın tecridinin sona ermesi için gerçekleştirdikleri açlık grevi ve ölüm orucu eylemlerini, PKK liderinin 22 Mayıs tarihli mektubunda yinelediği çağrı üzerine sonlandırmıştı. Öcalan'ın çağrısı üzerine eylemine son verenler arasında, 200 gündür açlık grevinde olan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven de vardı.
Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesine 2011 yılından sonra ilk kez 2 Mayıs'ta izin verilmişti. PKK lideri, avukatları aracılığıyla gönderdiği ilk mesajında da açlık grevi yapanlara eylemlerine son verme çağrısında bulunmuştu.
DW/CÖ,BK
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