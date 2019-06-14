Öcalan'ın avukatlarından "tarafsızlık çağrısı" açıklaması

PKK lideri Abdullan Öcalan’ın 23 Haziran’da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için "tarafsızlık çağrısı" yaptığı haberleri tartışmalara neden oldu. Tunceli Munzur Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, Öcalan’ın 23 Haziran seçimine ilişkin, 18 Haziran’da İmralı’da yazdığını ileri sürdüğü mektubu açıkladığı. Anadolu Ajansı ve İHA'nın duyurduğu haberlere göre Kemal Özcan açıklamasında, "Devletin uygun görmesi sonucu İmralı'ya gittiğini" belirterek, Öcalan'ın, 23 Haziran Pazar günü yapılacak seçimlere dair "HDP’de vücut bulan demokratik ittifak anlayışı güncel seçim tartışmalarına taraf ve payanda yapılmamalıdır" mesajını verdiğini ifade etti.

Özcan’ın açıklamaları sonrasında Öcalan’ın avukatlığını yapan Asrın Hukuk Bürosu twitter hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "18 Haziran tarihinde İmralı’da müvekkilimiz Sn. Öcalan ile gerçekleştirdiğimiz avukat görüşmesinin detayları ve bugün basında yer alan haberlerle ilgili detaylı bir yazılı açıklamayı mevcut planlamamız doğrultusunda yarın (21 Haziran) kamuoyunun bilgisine sunacağız" ifadesine yer verildi.

T24 canlı yayınında konuşan HDP eş Genel Başkanı Sezai Temelli avukatların yarın yapacagı (21 Haziran) açıklamanın beklenmesi gerektiğini belirterek, "Anadolu Ajansı'nın açıklamasına itibar etmemekte yarar var" dedi.

HDP'li Ziya Pir de twitter hesabından, "Pişkinliğin bu kadarına da... Seçimi kaybedeceklerini anlayınca yalan haber servis ediyorlar. Kimse bu tür yalan haberlere itibar etmesin" ifadesini paylaştı.

Erdoğan: Öcalan ve Demirtaş arasında iktidar savaşı

Televizyonların ortak canlı yayınında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Öcalan’ın "tarafsızlık çağrısı" haberlerine dair soruları yanıtladı. Erdoğan, "tarafsızlık çağrısı" haberlerinin "Öcalan ve Demirtaş arasında iktidar savaşı olduğunu gösterdiğini" belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada bir iktidar mücadelesi var. Bu iktidar savaşında, tabi HDP-PKK kanadında yaşanan bu savaş, Öcalan ve Demirtaş noktasında da ciddi bir iktidar mücadelesine doğru bir kayma gösteriyor. Hatta daha da ileri gideyim dağ da bu işin içinde. Ben bunu biraz daha ileri taşıyorum, Avrupa da…Bu süreç içerisinde Öcalan kendi ittifakını bunların hiçbirine kaçırtmak istemiyor. Bununla ilgili çok sert açıklamaları var. Demirtaş'tan hesap sormaktan dağdan hesap sormaya varıncaya kadar. Onların kendisine ihanet ettiği inancı içinde. Onlara yönelik kesin tavırları var. Yaptığı açıklamada, siz beni destekliyorsanız, siz benim arkamdaysanız ne buraya ne şuraya değil, kendi tavrınızı ortaya koymalısınız. Ve herhangi birinden yana değil, kendi tarafsızlığını ortaya koymalısınız gibi bir havanın içerisinde var" dedi.

Demirtaş'tan İmamoğlu'na destek

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 18 Haziran’da twitter hesabından yaptığı açıklamada, HDP’nin seçimlere ilişkin tavrını açıkladığını belirterek, "Sanırım kafa karışıklığı yoktur. Olmaması da gerekir kanımca. Çünkü çoktan seçmeli bir seçim değil bu" ifadelerini kullanmıştı. İstanbulluları 23 Haziran'da yenilenecek seçim için sandık başına çağıran Demirtaş, "Bugün için Sn İmamoğlu'nun söyleminin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü birlikte güzeliz. HDP olmadan, HDP'yi dışlayarak hiçbir şey yeterince güzel olmaz. Birileri anlasın ki, 'zorla güzellik' de olmaz" demişti.

DW / HT,ET

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