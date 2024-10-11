Öğretmenlik Meslek Kanunu: Eğitimciler tepkili

Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi eğitimcilerin tüm tepki ve eleştirilerine rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda dün akşam kabul edildi.

39 maddelik teklifin 2'nci bölümündeki maddelerin görüşülmesi dün tamamlandı. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Öğretmenlik Mesleği Kanunu Taslağı'nda yer alan "Hizmet sınıfının değiştirilmesi" başlıklı 34. maddesi, öğretmenlere karşı mobbingi arttıracağı gerekçesiyle eğitim sendikaları tarafından eleştirilmişti. Söz konusu madde metinden çıkartıldı.

Teklifin Meclis'te görüşülmesi de tartışmalı geçti.

DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, öğretmenlere kurulacak akademiden mezun olma şartı getirilmesiyle eğitim fakültelerinin yok sayılacağını savundu.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır ise kanun teklifinin öğretmenlerin beklentilerini karşılamadığı ve onları zor durumda bırakacağını söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş da kanun teklifinin görüşmeleri sırasında kürsüye ders zili ile çıktı. Özçağdaş, görüşmeler sırasında yaptığı konuşmada, yasa teklifine tüm toplum kesimlerinin, her görüşten sendikanın karşı olduğunu hatırlattı.

Bu kanun teklifinin hiçbir öğretmenin sorununu çözmediğini anlatan Özçağdaş, en sonunda teklifin Anayasa Mahkemesi'nden (AYM) geri döneceğini söyledi.

Öğretmenlik Mesleği Kanunu neyi içeriyor?

Eğitimcilerin tepkisini çeken Milli Eğitim Akademisi kurulmasını da içeren kanunda tartışmalı ve öne çıkan maddeler şöyle:

- Öğretmen adaylarının mesleğe hazırlanması, öğretmen, yönetici ve diğer personelin mesleki gelişimi, kariyer basamaklarında ilerlemeleri ve görevde yükselmeleri için eğitim programları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek üzere Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Millî Eğitim Akademisi kurulacak.

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- Gerekli görülen yerlerde Akademi bünyesinde eğitim ve uygulama merkezleri açılabilecek. Akademinin personel, denetim, bakım ve onarım, koruma ve güvenlik, taşınır ve taşınmaz, araç, gereç, malzeme, demirbaş ve taşıtlar ile benzeri ihtiyaçları için gerekli iş ve işlemler Bakanlığın ilgili birimleri tarafından yerine getirilecek. Akademinin giderleri için öngörülen ödenekler Bakanlık bütçesinde yer alacak.

- Eğitim kurumu müdürü veya müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilecek adaylar, Akademi tarafından düzenlenen yönetici yetiştirme programına alınacak. Bu programa katılacak yönetici adayları yazılı ve/veya sözlü sınavlardan 60 ve üzerinde puan alanlar arasından puan üstünlüğüne göre belirlenecek. Yazılı ve sözlü sınavın birlikte yapılması hâlinde başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek.

- Öğretmenlik mesleği; öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağından oluşacak. Üç yıllık çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenler talepleri hâlinde görev yaptıkları yerde öğretmen kadrolarına atanacak. Öğretmen kadrolarına atananlar mazerete bağlı olarak yapılacak yer değiştirmeler hariç olmak üzere bir yıl süreyle yer değiştiremeyecekler.

- Öğretmenlerden; öğretmenlikte en az on yıl hizmeti olan, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan ve Akademi tarafından uzman öğretmenlik için düzenlenen eğitimi tamamlayanlara uzman öğretmen unvanı verilecek.

Eğitim İş: Kabul etmiyoruz

Eğitimci sendikaları ve eğitimciler ise kabul edilen kanun teklifine karşı olduklarını yineledi.

Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay Fotoğraf: Privat

DW Türkçe'ye konuşan Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun, öğretmenleri korumak bir yana, fikrini, taleplerini ve itirazlarını yok saydığını ve meslek onurunu zedelediğini söyledi.

Özbay, teklifin yıllarca emek verilerek alınan diplomaları geçersiz kıldığını ve öğretmenleri kariyer basamakları ve sınavlarıyla değerlendirmeye alan bu yaklaşımı asla kabul etmeyeceklerini vurguladı.

''El kaldır indir marifetiyle talimatla yasalaştırılan bu meslek kanunu haksızdır, hukuksuzdur, adaletsizdir'' diyen Özbay, tüm öğretmenlerin fikir ve talepleri doğrultusunda gerçekten hak ve kazanımların olduğu bir düzenleme sağlanana kadar, mücadelelerini sürdüreceklerini açıkladı.

Öğretmenliğin, sınavla ya da mülakatla ölçülebilir bir meslek olmadığını vurgulayan Özbay, öğretmenlerin uzmanlık belgesinin diplomaları olduğunu ve öğretmenlerin ancak ve ancak emekleriyle, bilgi ve birikimleriyle değerlendirilebileceğini söyledi.

Eğitim Sen: İtirazımız sürecek

Eğitim Sen Genel Sekreteri Zülküf Güneş de kanunun gerçek anlamıyla öğretmenleri temsil etmediğini ve yasalaşmış olmasının kanunun meşruluğunu göstermeyeceğini ifade etti.

Güneş, teklifin öğretmenlik mesleğini değersizleştirdiğini ve öğretmenleri kariyer basamakları üzerinden böldüğünü kaydederek, itiraz ve mücadelelerinin süreceğini açıkladı.

DW, ANKA/KA, JD

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