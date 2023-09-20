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Almanya'da çocuk yoksulluğu araştırması

20 Eylül 2023

Almanya'da yapılan bir araştırma çocuk yoksulluğuna dikkati çekti. Öğretmenlerin gözlemlerine göre, öğrencilerin yüzde 33'ü ailelerinin maddi durumları nedeniyle endişeli.

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Fotoğraf: picture-alliance/W. Rothermel

Almanya'da Robert Bosch Vakfı'nın okullarda yaptırdığı bir anket, ülkede çocuk yoksulluğunun boyutlarını ortaya koydu.

Kamuoyu araştırma şirketi Forsa'ya yaptırılan ankette, öğretmenlere okullardaki sorunlar ile öğrencilere dair gözlemleri soruldu. Okul Barometresi adlı ankete göre, öğretmenlerin yüzde 33'ü çocukların ailelerinin maddi durumları konusunda kaygılı olduğunu belirtti. Sosyal açıdan daha dezavantajlı konumda bulunan okullarda ise öğretmenlerin yüzde 48'i benzer gözlemleri dile getirdi.

Öğretmenlerin yüzde 37'si çocukların kitap, defter gibi okul ihtiyaçlarını tamamlamakta zorlandığını kaydetti. Yüzde 30'u ise çocukların kahvaltı yapmadan okula geldiğini ifade etti. Öğretmenlerin yüzde 24'ü, birkaç günlük okul gezilerinde çocukların rapor aldığını aktardı. Yüzde 16'sı ise çocukların okul yemeği için gereken parayı ya hiç ödeyemediğini ya da geç ödediğini belirtti.

Öğretmenlerin yüzde 31 çocuklarda kaygı durumu gözlemlediklerini kaydetti. Yüzde 81'i ise çocukların özellikle konsantrasyon sorunu yaşadığını aktardı.

Robert Bosch Vakfı Eğitim Uzmanı Dagmar Wolf, sonuçları "Yoksul çocuklar sıklıkla yetişkinliklerinde de yoksul oluyor. Bu kısır döngünün kırılması gerekiyor" sözleriyle değerlendirdi. Ailelerinin bütçesinin yetersiz olmasının, çocukların sosyal ve kültürel hayata katılmasını engellediğini belirten Wolf, çocuklar için temel geçim güvencesinin yanı sıra öğretmenlerin de "yoksulluğa karşı duyarlı bir tutum" içinde olması gerektiğini vurguladı. Wolf, öğretmenlerin çocukların damgalanmasını engellemek için yoksulluğun etkilerini göz önünde bulunduracak durumda olmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

Robert Bosch Vakfı'nın anketi, 13-23 Haziran tarihleri arasında bin 32 öğretmen arasında yapıldı.

dpa/JD, EC

 

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