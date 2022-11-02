Öğretmenler iş bırakıyor

Eğitim sendikalarının yaptığı çağrıyla öğretmenler Türkiye genelinde iş bırakıyor. Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Eğitim Gücü Sen, Eğitim Bir Sen, Eksen, İdeal Eğitim Sen'in de aralarında bulunduğu çok sayıda eğitim sendikası öğretmenlere, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun (ÖMK) iptal edilmesi için bugün Türkiye genelinde iş bırakma çağrısı yaptı.

Sendikalar Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun mesleği itibarsızlaştırdığını, öğretmenlerin ekonomik sorunlarına çözüm üretmediğini, eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldırdığını ve öğretmenler arasındaki ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştirdiğini belirtiyor.

Eğitim Sen iş bırakma eylemiyle ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, öğretmenlerin taleplerini şu şekilde sıraladı:

19 Kasım tarihinde gerçekleşecek kariyer sınavının derhal iptal edilmesi

Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ayrım gözetmeksizin tüm eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ödenmesi

Tüm eğitim çalışanlarına yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışı sağlanmasına ilişkin düzenleme yapılması

Kamuda mülakat uygulamasına son verilmesi

Tüm eğitim çalışanlarına sosyal devlet ilkesi gereği ayrım yapılmaksızın; giyim, ulaşım, barınma, beslenme, yakıt, kira yardımı yapılması ve aile çocuk yardımı tutarlarının iyileştirilmesi

Vergi dilimi adaletsizliğine son verilmesi

Öğrencilerin en temel hakkı olan eğitim, barınma ve beslenme haklarının, sosyal devlet anlayışıyla devlet güvencesine alınması ve kamusal eğitim sağlanması.

Eğitim Gücü Sen de yaptığı açıklamada, "ÖMK'nın taslak halinden itibaren görüş ve önerilerimiz nettir; kanun yılların özlemine ve sahanın sesine yanıt verememiştir. Kariyer Basamakları Sınavı, ekonomik kazanımın sınav odaklı olduğu, sahada tartışma yaratan bir sistem olarak karşımıza çıkmıştır" görüşüne yer verdi.

Sosyal medyada #YarınZilçalmayacak etiketiyle öğretmenlerin eylemlene ilişkin çok sayıda paylaşım yapıldı.

DW / HT,EC