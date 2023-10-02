Öğretmene mülakat nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen alımında uygulanan mülakat sisteminin revize edileceğini, oluşturulacak jürinin denetimi için kamera sistemi kurulacağını söyledi. Bakan objektif olmak için tüm önerilere açık olduğunu da kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimler öncesi açıkladığı beyannamede, "Görevin getirdiği zorunluluklar dışında kamu alımlarında mülakatın kaldıracağını" duyurmuştu. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra da dönemin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 12 Mayıs'ta katıldığı bir TV programında, bu yıl alınacak öğretmenler için "Mülakat olmayacak artık Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre çok hızlı şekilde atamasını gerçekleştireceğiz. Nasıl engelli öğretmenleri 1 hafta içerisinde atadıysak, dolayısıyla 1 hafta 10 gün içerisinde öğretmen ataması gerçekleşecek. Yani tek kriter KPSS olacak" açıklaması yapmıştı.

Bu açıklamalara karşın seçimlerin ardından göreve gelen yeni bakan Yusuf Tekin, mülakatın devam edeceğini ancak sistemi revize edeceklerini duyurdu. Meclis'in açılış resepsiyonunda DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni sisteme dair detaylar verdi.

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"Kamera ile denetim yapacağız"

Mülakat yapacak jüride, "başöğretmen", "uzman öğretmen" ve hangi alanda mülakat yapılıyorsa branş öğretmeni olacağını kaydeden Tekin, "Aday kimin huzurunda mülakata gireceğini bilmiyor. Jüri üyeleri kimin mülakata gireceğini bilmiyor. Aday, cevaplarını sınavın son 5 dakikası kağıda yazıp 'şunları söyledim' diye altına imza atıyor. Tüm bunlarla birlikte kamera kaydı alacağız" dedi. Kamera kaydının sadece öğrenci için değil öğretmenler için de önemli bir mekanizma olduğunu söyleyen Tekin, "Kamera, mülakatı yapanlar için de bir denetim mekanizması. Onları da denetlemiş olacağız" yorumu yaptı.

Mülakat sistemine dair tüm önerilere açık olduklarını da kaydeden Tekin, "Bu anlattıklarım dışında öneriniz varsa, objektif ve adil olduğuna inanıyorsanız, getirin onu da uygulayalım. Buna neden itiraz ediyor insanlar, anlamıyorum" dedi. "İtiraz noktası, torpil olacağı yönünde" hatırlatması üzerine Bakan Tekin, "Öğretmenlikte öyle bir durum yok" yanıtı verdi.

Mülakat için kanun gerekir mi?

Bazı öğretmen adaylarının mülakata dair manipülasyon yaptığını öne süren Bakan Tekin, mevcut yasal düzenlemeyi hatırlattı ve mülakatın zorunlu olduğunu söyledi.

2016'da çıkarılan Milli Eğitim Teşkilat Kanunu'nu düzenleyen kanun hükmünde kararnameye göre; öğretmen alımlarında sözlü sınav uygulaması getirildi. 2016'da kurulan sisteme göre KPSS'de belli puan barajını geçen adayların 3 katı aday, mülakata çağrılıyor. Örneğin matematikten 1000 öğretmen alınacaksa 3000 aday mülakata çağrılıyor. Adaylar, mülakat puanına göre öğretmenliğe atanıyor. KPSS puanı ise değerlendirmeye etki etmiyor.

Bakan Yusuf Tekin, yeni mülakat sistemi kurulduğunda yüzde 50 KPSS, yüzde 50 mülakat puanı üzerinden hesaplamayı hedeflediklerini de söylüyor. Ancak "yüzde 50-50" sistemi için de yasal düzenleme şart. Yusuf Tekin, "Yüzde 50 mülakat yüzde 50 KPSS için, parlamentodan yasa geçmeli. O süreç değerlendirilecek. Yasal değişiklik olmazsa eğer, mevcut durumda öğretmen istihdam etmek için mülakatı değiştireceğiz. Parlamento kanunu değiştirirse, biz ona göre hareket ederiz" dedi.

Fotoğraf: DHA

"Arkasında ben duracağım"

"Siz nasıl çocuğunuzu bir okula yazdırırken öğretmeni görüyorsanız, ben de size mahcup olmamak için istihdam ettiğim öğretmeni görmek zorundayım" diyen Yusuf Tekin, bu talebin doğal olduğunu kaydetti. Tekin, "Ben size açık çek veriyorum. Objektiflik için adillik için ne gerekiyorsa bu tedbirleri alalım, diyorum. Kul hakkı yememek üzerine, adaletsizlik yapmamak üzerine kendimi şartlandırmışım. Neden kul hakkı yiyeyim. Tanımadığım birisi için hiç bilmediğim biri için neden, niye beddua alayım" ifadelerini kullandı. "Siz yapmazsınız belki ama ya komisyonlar, jüri yaparsa, bunun garantisi var mı?" sorusu üzerine de Tekin, "Mülakatın arkasında ben duracağım… Ben ona göre komisyonlar oluşturacağım" karşılığı verdi.

Okul yemeği uygulaması yeniden başlayacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın gündemindeki bir başlık da okul yemeği uygulaması. Bakanlık yeni eğitim öğretim yılında deprem bölgesindeki okul öncesi okulları haricinde günlük 1 öğün yemeği durdurdu. Sadece yıllardır olduğu gibi taşımalı eğitimdeki öğrenciler günlük yemek almaya devam etti. Okulların açılmasından bugüne geçen sürede ekonomik şartların yetersiz olduğu bölge ve mahallelerdeki okul öncesi kurumlarında yine ücretsiz okul yemeği verilmeye başlandı.

Bakan Yusuf Tekin okul yemeği uygulamasının yaygınlaştırılması için çalıştıklarını söyledi. Eski Bakan Mahmut Özer'in 5 milyon kişiye okul yemeği hedefi koyduğunun hatırlatılması üzerine Tekin, "Taşımalı eğitimdeki öğrencilere zaten veriliyor, hiç kesilmedi. O yemeklerin en iyi şekilde öğrenciye kaliteli şekilde ulaşması gerekiyor. Bazı okullarda yemek veriyoruz. 5 milyon çocuğa verilmesi için de çalışıyoruz; planlama ve koordinasyon çalışması yapılıyor. Bu büyük bir organizasyon ve çok iyi planlama yapılması gerekiyor" açıklamasında bulundu. Tekin, planlamanın takvimine dair ise bilgi vermedi.

Eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, uygulamanın 6 Şubat'ta okul yemeğinin yaygınlaştırılmasından kısa bir süre önce 1 Şubat’ta yaptığı açıklamada kademeli olarak 1 yıl içinde 5 milyon öğrenciye ücretsiz yemek verilmesini planladıklarını söylemişti. Ancak o uygulama, yaygınlaştırılması bir yana 2023-2024 eğitim öğretim yılı başında "geçici süreyle" durdurulmuştu.

Muhalefet partisi temsilcileri ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu, bu programın genişletilmesine dair taleplerini dönem dönem ifade ediyor. Ancak şu ana kadar Bakan Tekin konuyla ilgili bir açıklama yapmamıştı.

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