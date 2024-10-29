Öğretmen atamaları: Tartışmalı mülakatta itiraz süreci

Türkiye'de illere göre farklı puanların verilmesiyle gündeme gelen 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin sözlü sınav sonuçlarına itiraz süreci başladı. Adaylar ise mülakatın kaldırılması talebini yineliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Sözlü sınav sonuçlarına yönelik itiraz sürecinin bugün başladığı ifade edilen açıklamada, sürecin 1 Kasım 2024 tarihinde sona ereceği belirtildi.

Sonuçlara ilişkin itirazlar, sözlü sınav komisyonlarınca değerlendirilerek 11 Kasım 2024 tarihinde sonuçlandırılacak.

İtiraz süreci tamamlandıktan sonra kesinleşen puanlara göre oluşacak sıralamalar, 14 Kasım’da başlayacak atama tercihleri sırasında adayların tercih ekranlarında yer alacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Atama tercihleri, 14 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım 2024 saat 16.00'ya kadar sürecektir. Sonuçlar, 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak, atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanması ve öğretmenlerimizin görevlerine başlatılması için illere gönderilecektir. Sonuçların değerli öğretmen adaylarımıza, ailelerine ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

İllere göre farklı puanlamaya tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldırılacağını vadetmesine karşın uygulanmaya devam eden mülakatlar tartışma yaratıyor.

Eylül ayında "yanlışlıkla" yayımlanan mülakat sonuçlarında illere göre farklı puanlar verilmesi adayların tepkisini çekmişti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bilgi İşlem Daire Başkanlığındaki bir kişinin sistemi yanlışlıkla erişime açtığını belirtmişti. Ancak adaylar bu sonuçların puanlamadaki haksızlığın görülmesi için içeriden bilinçli olarak sızdırıldığını iddia etmişti.

Zira açıklanan sonuçlarda bölgesel farklar dikkat çekmişti. Adaylar, farklı şehirlerdeki komisyonların farklı puanlamalar verdiğini dile getirmişti.

"Kontenjan dışındakiler önümüze geçti"

Örneğin Konya'da puanlarda yuvarlama yapıldığını, yani Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile aynı puan verildiğini belirten adaylar, Diyarbakır, İzmir gibi illerde ise ekstradan 10'ar ya da 7'şer puan verildiğini ve kontenjan içinde olmalarına rağmen bu farklar yüzünden elendiklerini dile getirmişti.

Adaylardan birisi yaşadığı mağduriyeti, "Üç soruyu da doğru cevaplamama rağmen kontenjan dışındaki insanları önümüze geçirdiler. Adaletli ve liyakatli bir mülakat süreci olmadı. Birçok insan mağdur edildi" sözleriyle anlatmıştı.

Adaylar, mülakat sisteminin tamamen kaldırılmasını ve atamalarda adalet sağlanmasını talep ediyor.

DW/KA,CÖ

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