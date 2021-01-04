Öğretim üyelerinden yeni rektöre protesto

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne dışarıdan Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasını protesto eden 17 öğrenci bu sabaha karşı ev baskınlarıyla gözaltına alınırken, atamaya ilişkin protesto eylemleri de sürüyor. AKP'den milletvekili aday adayı olan Bulu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasına tepki gösteren üniversite öğretim üyeleri, devir teslim töreni sırasında rektörlük binasına arkalarını dönerek protesto ettiler. Cüppelerini giyerek kampüs içinde rektörlük binasının önüne gelen öğretim üyeleri, binaya arkalarını dönerek, demokratik usullere uyulmadan partili bir kişinin rektör olarak atanmasına tepkilerini ortaya koydular.

17 kişi gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne, AKP'den milletvekili aday adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasını protesto eden öğrencilerden bazıları bu sabaha karşı ev baskınlarıyla gözaltına alındı.

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Bulu'nun atanması dün öğrenciler tarafından protesto edilmişti

İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "2911 Sayılı Kanun'a muhalefet eden ve polise karşı mukavemet gösterdiği tespit edilen, sadece 4'ü Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmak üzere 28 şahsa yönelik, 13 ilçemizde 24 farklı adrese bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir" denildi. Valilik, ikisi Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 17 kişinin gözaltına alındığını belirterek, "11 firari şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" ifadesini kullandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü de sabah yaptığı açıklamada 17 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada, "gösteriler sırasında '2911 Sayılı Kanuna Muhalefet' ve 'Görevli Memura Mukavemet' suçlarını işledikleri tespit edilen 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenmiştir" denilerek, 17 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. 2911 sayılı kanun, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına ilişkin uygulamaları düzenliyor.

Öğrenci Kolektifleri duyurdu

Öğrenci Kolektifleri'nin Twitter hesabından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, "Boğaziçi'nde kayyumu protesto eden üniversiteliler sabaha karşı ev baskınlarıyla gözaltına alındı" denildi. Açıklamada, "4'ü Öğrenci Kolektifleri'nden çok sayıda üniversiteli gözaltında. Polisin elinde uzun bir liste olduğu tahmin ediliyor" ifadesi kullanıldı.

Boğaziçi Öğrenci Kolektifi de Twitter hesabından, "Boğaziçi'nde kayyumu protesto eden üniversiteliler sabaha karşı ev baskınlarıyla gözaltına alındı. Ne yaparsanız yapın, kayyum gidecek biz kalacağız" açıklamasında bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi'nde dün yapılan protesto eyleminde, polis öğrencilere müdahale etmişti

Dün protesto edildi

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektörlüğe, geçmişte AKP milletvekili aday adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasını protesto etti. Güney Kampüs önünde bir araya gelen öğrenciler "İntihalci rektör istemiyoruz", "Üniversiteler bizimdir", "Kayyum rektör istemiyoruz" sloganları attı. Melih Bulu'nun rektörlükte olduğu duyumu üzerine Güney Kampüs'te eylemlere devam etmek isteyen öğrencilere karşı polis barikatları kuruldu; polis, barikatı aşmak isteyen öğrencilere müdahale etti ve biber gazı kullandı. Çıkan arbedede de bazı öğrencilerin gözaltına alındığı ancak daha sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu dünkü protesto eylemlerinin ardından yaptığı açıklamada, eylemin odağının "kayyum rektör ataması" olduğunu vurgulayarak, protestolar sırasında "eylemimize zarar verecek davranışlara tanık olduk" ifadesini kullandı. Açıklamada, "Duruşumuz partiler ve ideolojiler üstüdür" denildi.

DW,DHA / JD,ET

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