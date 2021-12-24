Öğrencisini döven öğretmenin ifadesi: Bana hakaret etti

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda 10 yaşındaki öğrencisi T.K.’yı darp eden ve 1,5 yıla kadar hapis cezası istenen matematik öğretmeni Ali Rıza Y.’nin ifadesi ortaya çıktı.

Öğrencisini okul koridorunda dövdüğü görüntüler güvenlik kamerasına yansıyan Ali Rıza Y. ifadesinde öğrencinin kendisine hakaret ettiğini ve okul yönetimiyle arasını bozduğunu öne sürdü. Y.’nin ifadesinde, "Derse başlamadan önce bir öğrenci yanıma gelip, T.K.'nin Gülcan hocaya 'Ali Rıza hoca deli' dediğini söyledi. T.K. bir hafta önce de benim hakkımda sınıfta sigara içtiğim ve öğrencilere küfrettiğim yönünde söylentiler çıkardı. Bu nedenle okul yönetimi ile aram bozuldu. Olay günü T.K.'ye özel olarak bu yaptıklarını sormak için koridora çıkarıp, konuşmak istedim. Birkaç kez mağdurun yüzüne tokat attım. Amacım; mağdurun sürekli yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmesini engellemekti. Öğrenciye 'Sen benim hakkımda yalan, yanlış şeyleri nasıl söylersin' diye bağırdım" dediği belirtildi.

Ali Rıza T.’nin ifadesinde ayrıca kendisinde bipolar bozukluk olduğunu, ilaç kullandığını ve anlık sinirlenme sonucu yaptıklarından pişman olduğunu söylediği aktarıldı.

Sosyal medyaya da yansıyan ve büyük tepkilere neden olan görüntülerde, Ali Rıza Y.’nin öğrencisinin boğazını sıktığı ve tokatladığı, gürültüleri duyup, sınıftan çıkan teknoloji ve tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü’nün burnu kanayan T.K.'yi meslektaşının elinden aldığı görülüyor.

"Öğrencinin burnundan kan akıyordu"

Öğrencisini Ali Rıza Y.’nin elinden alan Gülcan Ünlü de iddianamede yer alan ifadesinde koridordan gelen gürültü ile sınıftan çıktığını belirterek, "Matematik öğretmeni Ali Rıza Y.'nin okul öğrencilerinden T.K.'ye 'Neden böyle yapıyorsun?' diye bağırdığını duyunca yanlarına gittim. Ali Rıza Y.'ye 'Hocam, neden böyle yapıyorsun?' diye sordum. Öğretmen Ali Rıza Y. de 'Bu çocuk, bana iftira atıyor. Benim hakkımda sınıfta sigara içtiğim, ders işlemediğim, küfrettiğim yönünde iftiralar atıyor. Bunların hiçbirini yapmadım. Bana ana avrat küfrediyormuş. Bu yüzden talebeyi uyarıyorum' dedi. O sırada öğrencinin burnundan kan akıyordu" diye konuştu.

14 Aralık’ta yaşanan olay sonrası mağdur T.K.’nın babası oğlunu hastaneye götürerek 10 günlük rapor aldı ve savcılığa suç duyurusunda bulundu. İddianamede, öğretmenin öğrencisine 9 kez tokat attığı belirtildi.

Gözaltına alınan Ali Rıza Y., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü de öğretmenin hakkında idari soruşturma açıldığını ve görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu. Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede ise Ali Rıza Y. hakkında “beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama” suçundan üst sınırdan ceza verilmesi talep edildi.

"En üst sınırdan ceza alması için gayret gösteriyoruz"

T.K.'nin ailesinin avukatı Ali Oğuz Şahin de "Sanık 'basit yaralama' değil; 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama' suçunu işledi. Bu suçtan en üst sınırdan ceza alabilmesi ve bir daha kimsenin böyle olaylara cesaret edememesi için gayret gösteriyoruz" dedi.

DW, DHA/SÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe