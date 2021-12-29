 Öğrencisini döven öğretmen görevden alındı | Türkiye | DW | 29.12.2021

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Türkiye

Öğrencisini döven öğretmen görevden alındı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen Ali Rıza Y.'yi görevden aldı.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda 10 yaşındaki öğrencisi T.K.'yı darp eden ve 1,5 yıla kadar hapis cezası istenen matematik öğretmeni Ali Rıza Y. hakkındaki idari soruşturmayı tamamladı. Bakanlık. soruşturma sonrası öğrencisine şiddet uygulayan öğretmeni görevden aldı.

Öğrencisini dövdüğü görüntüler güvenlik kamerasına yansıyan Ali Rıza Y. ifadesinde, öğrencinin kendisine hakaret ettiğini ve okul yönetimiyle arasını bozduğunu öne sürmüştü.

Sosyal medyaya da yansıyan ve büyük tepkilere neden olan görüntülerde, Ali Rıza Y.'nin öğrencisinin boğazını sıktığı ve tokatladığı, gürültüleri duyup sınıftan çıkan teknoloji ve tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü'nün burnu kanayan T.K.'yi meslektaşının elinden aldığı görülüyordu.

Öğrencinin babası suç duyurusunda bulunmuştu

14 Aralık'ta yaşanan olay sonrası mağdur T.K.'nın babası, oğlunu hastaneye götürerek 10 günlük rapor almışı ve savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. 

Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Ali Rıza Y. hakkında "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama" suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

DW, DHA/,HT,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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