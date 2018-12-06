 Öğrencilere diz çöktüren Fransız polisi eleştiriliyor | AVRUPA | DW | 07.12.2018

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AVRUPA

Öğrencilere diz çöktüren Fransız polisi eleştiriliyor

Fransa'da polisin protesto gösterilerine katılan öğrencileri gözaltına alırken diz çöktürmesi tepkilere yol açtı.

Frankreich 146 Festnahmen bei Schüler-Demo (Getty Images/AFP/R. Lafabregue)

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geri adım atarak akaryakıt zamlarını geri çekmesi sonrasında protestolar devam ederken, Fransız polisinin öğrencileri gözaltına alırken diz çöktürmesi tepkilere neden oldu.

Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer "Olağandışı şiddet atmosferinde olduğumuz için şok edici görüntüler" diye konuştu ama bu görüntülerin içinde bulunulan şartlar kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Perşembe günü Paris yakınlarında birçoğu öğrenci 150 kişi gösteri yaparken gözaltına alınmıştı. Video görüntülerinde onlarca öğrencinin sıra halinde elleri başlarının arkasında diz çöktürüldüğü dikkat çekti. Polis yetkilileri görüntülerin orjinal olduğunu doğruladı.

Sol partilerden birçok siyasetçi polisin tavrını eleştirirken, Sosyalist Parti lideri Olivier Faure Twitter'da reşit olmayanlara kötü davranılmasına tepki gösterdi.


Perşembe günkü protestolarda okullarda eğitimi aksattıkları gerekçesiyle 700'den fazla lise öğrencisi gözaltına alınmıştı. Fransa İçişleri Bakanlığı'na göre protestolar 280 okulda eğitimin aksamasına yol açtı.

Frankreich Festnahmen bei Schüler-Demo

Eyfel Kulesi kapatılıyor

Öte yandan akaryakıt zammını protesto amacıyla Sarı Yeleklilerin başlattığı eylemler karşısında Fransa hükümeti güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı. Fransa Başbakanı Edouard Philippe haftasonu düzenlenecek eylemler sırasında ülke çapında 89 bin güvenlik görevlisinin mesai yapacağını söyledi.

Eylemlerin artabileceği kaygısıyla Paris'te Eyfel Kulesi ve Louvre Müzesi gibi kentin simge noktaları ile çok sayıda turistik nokta, restoran ve mağaza cumartesi günü ziyaretlere kapatılacak.

"Sarı Yelekliler" adıyla örgütlenen göstericiler sosyal medya üzerinden halkı, eylemde dördüncü hafta sonu anlamına gelen "Dördüncü Perde"ye katılmaya çağırıyor.

Protestolar devam ediyor

Fransa'da haftalardır devam eden akaryakıt zammı karşıtı protestoları sonucunda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un zammı geri çektiği bildirilmişti. Zamların 2019 yılı bütçesinde yer almayacağı açıklanmıştı. Ancak protestolar giderek genişliyor. Hafta başından beri öğrenciler de Fransa genelindeki protestolara katıldı. Protestolar Paris'te 1968'den bu yana görülen "en ciddi toplumsal olay" olarak tanımlanıyor.

17 Kasım'da başlayan eylemlerde dört kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı. Başkent Paris başta olmak üzere çok sayıda kentte düzenlenen eylemler milyonlarca euroluk maddi hasara neden olmuştu.

dpa, AP/SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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