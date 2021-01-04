Öğrenciler ev baskını ile gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne, AKP'den milletvekili aday adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasını protesto eden öğrencilerden bazıları bu sabaha karşı ev baskınlarıyla gözaltına alındı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Boğaziçi Üniversitesindeki eyleme ilişkin olarak, "An itibariyle 17 gözaltı vardı. Bu gözaltına alınan 17 kişiden sadece ikisi Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi. Gözaltına alınan 17 kişi arasında MLKP dahil örgütsel kaydı olanlar da var" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise sabah yaptığı açıklamada 16 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde "Üniversitemizde Kayyum Rektör İstemiyoruz" başlığı altında basın açıklaması ve protesto gösterisi yapan kişilerden, gösteriler sırasında "2911 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "Görevli Memura Mukavemet" suçlarını işledikleri tespit edilen 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenmiştir" denildi. 2911 sayılı kanun, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına ilişkin uygulamaları düzenliyor. Açıklamada, saat 05.00'de 13 ilçede 24 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 16 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Diğer kişilere yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.

Öğrenci Kolektifleri duyurdu

Öğrenci Kolektifleri'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Boğaziçi'nde kayyumu protesto eden üniversiteliler sabaha karşı ev baskınlarıyla gözaltına alındı" denildi. Açıklamada, "4'ü Öğrenci Kolektifleri'nden çok sayıda üniversiteli gözaltında. Polisin elinde uzun bir liste olduğu tahmin ediliyor" ifadesi kullanıldı.

Boğaziçi Öğrenci Kolektifi de Twitter hesabından, "Boğaziçi'nde kayyumu protesto eden üniversiteliler sabaha karşı ev baskınlarıyla gözaltına alındı. Ne yaparsanız yapın, kayyum gidecek biz kalacağız" açıklamasında bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi'nde dün yapılan protesto eyleminde, polis öğrencilere müdahale etmişti

Dün protesto edildi

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektörlüğe, geçmişte AKP milletvekili aday adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasını protesto etti. Güney Kampüs önünde bir araya gelen öğrenciler "İntihalci rektör istemiyoruz", "Üniversiteler bizimdir", "Kayyum rektör istemiyoruz" sloganları attı. Melih Bulu'nun rektörlükte olduğu duyumu üzerine Güney Kampüs'te eylemlere devam etmek isteyen öğrencilere karşı polis barikatları kuruldu; polis, barikatı aşmak isteyen öğrencilere müdahale etti ve biber gazı kullandı. Çıkan arbedede de bazı öğrencilerin gözaltına alındığı ancak daha sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu dün yapılan protesto eylemlerinin ardından yaptığı açıklamada, eylemin odağının "kayyum rektör ataması" olduğunu vurgulayarak, protestolar sırasında "eylemimize zarar verecek davranışlara tanık olduk" ifadesini kullandı. Açıklamada, "Duruşumuz partiler ve ideolojiler üstüdür" denildi.

DW,DHA / JD,ET

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