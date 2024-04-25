Çorlu tren faciası davasında karar açıklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasıyla ilgili davada 9 sanık hapis cezasına çarptırılırken dört sanık beraat etti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar köyü yakınlarında 2018'de meydana gelen ve 7'si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 328 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili davada karar açıklandı.

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, tren kazasıyla ilgili davada 4 sanık hakkında, "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan, 5 sanık hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan hapis cezası verdi; 4 sanık ise beraat etti.

"Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan, dönemin (TCDD) 1. Bölge Demiryolu Bölge Bakım Müdürü Mümin Karasu 17 yıl 6 ay, Demiryolu Bakım Müdürü Turgut Kurt 16 yıl 3 ay, Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat 13 yıl 9 ay, TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan da aynı suçtan, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca söz konusu hükümle birlikte tutuklanmalarına karar verildi.

"Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan ise Tevfik Baran Önder 10 yıl, Deniz Parla, Kubilay Başkaya, Levent Muammer Meriçli 9'ar yıl 2'şer ay, Nizamettin Aras da 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti Celaleddin Çabuk, Levent Kaytan, Çetin Yıldırım ve Burhan Ortancıl'ın beraatına karar verdi. Bu sanıklar hakkında adli kontrol kararları da kaldırıldı.

Önceki duruşmalar kayıp ailelerinin protesto gösterilerine sahne olmuştu Fotoğraf: DHA

CHP lideri Özel: Siyasi sorumluluk asla unutulmamalı

Duruşmayı yerinde izleyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, kararın ardından yaptığı açıklamada "Bu başarı dayanışma gösterenlerindir. Bundan sonra hep beraber olacağız. Hep birlikte duracağız. Hep birlikte yürüyeceğiz. Birleşe birleşe biz kazanacağız. Halk kazanacak. Türkiye kazanacak" dedi.

Mahkeme heyetinin verdiği kararın "hukuk için küçük ama Türkiye'deki mücadelelerin tümü için büyük bir adıma katkı sağladığını" belirten Özel, "Sadece bölge müdürlükleri nezdindeki cezalandırmalar ilk adımdır ama yeterli değildir. Bundan sonra hepimize düşen istinaf aşamasını, Yargıtay aşamasını titizlikle, dikkatle ve inatla takip etmektir… Devlet Demir Yolları'nın genel müdürleri ve oradaki genel müdür yardımcıları ve tüm sorumluların yargılanması gerekmektedir. Ve siyasi sorumluluk asla unutulmamalıdır" ifadelerini kullandı.

DW,ANKA / BK,ET

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