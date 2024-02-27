Çocuklarda dijital bağımlılık ikiye katlandı

Yeni bir araştırmaya göre Almanya'da çocuklarda dijital medya kullanımı riskli boyutlarda olmayı sürdürüyor.

Sağlık sigortası şirketi DAK ile Hamburg-Eppendorf Üniversite Hastanesi'nin ortak araştırmasında 10-17 yaş grubunda TikTok, Instagram, WhatsApp gibi sosyal medya uygulamalarını kullananların oranı yüzde 24,5 olarak ölçüldü. Yaklaşık 1 milyon 300 bin çocuğun dijital medya kullandığı kaydedilirken bu sayının korona pandemisinden önceki yıl olan 2019'da ölçülen sayının üç katına denk geldiği kaydedildi. 2022 yılında dijital medya kullanım oranı yüzde 22,2 olarak ölçülmüştü.

Bağımlılık boyutunda kullananların sayısı 360 bin

Sosyal medyayı bağımlılık boyutunda kullanan çocuk ve gençlerin sayısı ise yaklaşık 360 bin. Bu çocuklar 2022 yılında toplamın yüzde 6,1'i iken şimdi yüzde 6,7'si olarak kayıtlara geçti. Buna göre 2019'da bağımlılık kriterlerini sağlayacak şekilde sosyal medya kullananların sayısı geçen yıl iki katına çıktı.

DAK Başkanı Andreas Storm sosyal medyanın günlük yaşamın bir parçası haline geldiğini ancak uyarıcılığı ve riskleri konusunda toplumda daha fazla bilgilendirme, önleme ve yardım çalışmaları yapılması gerektiğini belirtti.

Sosyal medya kullanım süresinde azalma

Araştırmaya göre sosyal medya kullanım süresi ise hafif azaldı. 10-17 yaş grubunda sosyal medyayı haftada en az bir kez kullananlar okul günlerinde ortalama günde 150 dakika sosyal medyada kalıyor. Hafta sonu ve tatil günlerinde ise bu süre ortalama 224 dakikaya çıkıyor. 2022 yılında aynı grupta sosyal medya kullanımı okul günlerinde 164 dakika ve hafta sonlarında 229 dakika olarak ölçülmüştü.

Araştırmaya göre dijital oyunlarda bağımlılık kriterleri taşıyan çocukların oranı yüzde 6,3'ten yüzde 4,3'e geriledi. Almanya'da sayı olarak bu kesime dahil olan çocukların sayısı yaklaşık 270 bin. Oyun oynamada hafta içinde harcanan süre günlük 98 dakika olurken hafta sonunda ise bu süre 168 dakikaya çıkıyor.

Araştırma Eylül 2023'te temsili olarak yaklaşık 1200 aileden seçilen 10 ila 17 yaş aralığındaki çocuk ve anne babalardan birinin katılımıyla yapıldı.

dpa / EC, BK

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