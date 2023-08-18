Çocuk yoksulluğu: Alman hükümetine maliyet uyarısı

Diakonie ve Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW), çocuk yoksulluğunun maliyeti konusunda yeni bir rapor yayınladı. Raporda çocuk yoksulluğunun uzun vadede kamuya maliyetinin yüksek olacağına dikkat çekildi.

Almanya'nın sosyal hizmet vakıflarından Diakonie'nin Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW) ile birlikte hazırladığı raporda çocuk yoksulluğunun ekonomiye olan etkisi ve maliyeti incelendi. Raporda, çocuk yoksulluğunun uzun vadede toplum ve devlet için maliyetinin yüksek olacağına dikkat çekildi.

Rapora göre, ekonomik anlamda güçlü ailelerin çocuklarına kıyasla yoksul ailelerin çocukları daha fazla sağlık problemi yaşama riski ile karşı karşıya. DIW'in raporunda, "Çocuk yoksulluğunun riskini artırdığı obeziteye bağlı doğrudan ve dolaylı harcamalar 2016 yılında 60 milyar euroyu aştı" değerlendirmesi yer aldı. Araştırmada, çocuk yoksulluğunun uzun dönemde sağlık sistemi ve diğer sosyal güvence sistemlerine yönelik kamu harcamalarının artmasına neden olduğu belirtildi.

Raporda bir OECD araştırmasına atıfta bulunan DIW, Almanya'da 2019 yılında çocuk yoksulluğunun toplumsal maliyetinin Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 3,4'ü dolayında yani 100 milyar euronun üzerinde olduğuna dikkat çekti.

DIW ayrıca, yoksul çocukların eğitim olanaklarının da kısıtlandığı uyarısı yaparak, bunun iş fırsatlarını da kötüleştirdiğini belirtti. Raporda, "Bu işsizlik riskinin artırması, yani uzun dönemli olarak vergi ve sosyal kesintilerin azalması anlamına geliyor" denildi.

Almanya'da temel çocuk güvencesine yatırım yapılması çağrısı yapan DIW Başkanı Marcel Fratzscher, "Araştırmalar yoksulluğun nesilden nesle aktarıldığını gösteriyor; bu gelişmenin önüne geçilmesi gerekiyor" dedi. Fratzcher bunun anahtarının "temel çocuk güvencesi" olduğunu belirtti.

Diakonie: Kısa vadeli düşünülmemeli

Diakonie de raporun kamuoyuna tanıtımı sırasında federal hükümete çağrıda bulundu. Diakonie Başkanı Ulrich Lilie, "Çocuk güvencesi tartışmalarında sadece federal bütçenin kısa vadeli tasarruf zorunlulukları ele alınmamalı" dedi. "Zamanında çocuklara yatırım yapmazsak bunun devlet ve vergi mükellefleri için orta ve uzun vadeli sonuçları hakkında konuşmalıyız" diyen Lilie, sağlıklı ve iyi eğitimli çocukların yüksek gelirli ve devlete bağımlı olmayan bir hayat kurma şansının daha yüksek olduğuna dikkat çekti.

Almanya'da yoksulluk: Her beş çocuktan biri neden yoksul? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Temel çocuk güvencesine ne kadar kaynak ayrılacak?

Alman hükümeti çocuklara temel güvence sağlanmasını öngören bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor. Liberal çizgideki Hür Demokrat Partili (FDP) Maliye Bakanı Christian Lindner ile Yeşiller Partili Lisa Paus uzun bir süredir, 2025 yılında yürürlüğe girmesi planlanan temel çocuk güvencesinin bütçesi konusunda görüş ayrılığı yaşıyor. Paus temel çocuk güvencesi için 7 milyarlık bütçe oluşturulmasını isterken, Lindner ise 2025 bütçe taslağında 2 milyar euroluk kaynak öngörüyor.

Diakonie ise temel çocuk güvencesine senelik en az 20 milyar euroluk kaynak ayrılmasını talep ediyor.

Araştırmalar, Almanya'da her beş çocuktan birinin yoksul olduğuna işaret ediyor.

dpa,epd,AFP/BÖ,JD

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