Kılıçdaroğlu ve CHP'li vekiller Adalet Bakanlığı'na yürüdü

CHP lideri Kılıçdaroğlu, altı yaşındaki kız çocuğunun istismar edildiği iddialarıyla ilgili olarak Adalet Bakanlığı önünde açıklama yaptı, iktidarı olayın üzerine gitmemekle eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsmailağa cemaatinde altı yaşındaki kız çocuğunun istismar edildiği iddialarına tepki göstermek amacıyla TBMM'den Adalet Bakanlığı'na yürüdü. Parti yöneticileri ve CHP'li milletvekillerinin eşlik ettiği Kılıçdaroğlu bakanlığın önünde yaptığı açıklamada, "Altı yaşındaki bir çocuğa sistematik tecavüz edildi bu ülkede, günlerdir bekliyorum acaba bir ses verecek mi siyasal iktidar" dedi.

"İki yıldır ne yaptınız?"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ı hedef alan Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Aile Bakanı açıklama yapıyor. İki yıldır biz bu meseleyi biliyoruz diyor. İki yıldır ne yaptınız Allah aşkına? Yüzünüze gözünüze dursun. Sistematik bir tecavüz var ve iki yıldır gıkınız bile çıkmıyor. İki yıldır kimin arkasına saklandınız? Fotoğraf çektirdikleriniz mi size 'bu olayı kapatın' diye baskı kuruyor. Adalet Bakanlığı'na gelmemin nedeni adalet istemem. Adaleti sağlayacak olan kurumun önündeyiz. Adalet Bakanlığı sessizliğini koruyor" diye konuştu.

İçişleri Bakanlığını da eleştiren ana muhalefet lideri, "Polislerin elini kolunu bağlamış durumdalar. Polislerimiz bu olayları bilmiyor mu? Kim onların görevlerini yamasına engel oluyor? Güçlerini kimden alıyorlar? Altı yaşındaki bir evladımızın uğradığı bu haksızlık karşısında kimler suskunluğunu koruyor?" diye tepki gösterdi.

İstismar mağduruna da seslenen Kılıçdaroğlu, "84 milyon insan senin yüreğinle aynı acıyı paylaşıyor. Bu ülkenin sağcısı-solcusu, doğulusu-batılısı kim olursa olsun bu haksızlık karşısında öfkeleniyor. Ben onların öfkesini dile getirmek için buradayım" dedi.

Kılıçdaroğlu açıklamasının ardından Meclis'e yürüyerek döndü.

Milletvekilleri yürüyüşü bilmiyordu

DW Türkçe’nin edindiği bilgiye göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adalet Bakanlığı'na yürüyüşünü öncesinde hiçbir milletvekili bilmiyordu. Kılıçdaroğlu’nun dün gece karar vermesi üzerine tüm milletvekilleri sabah saat 09:00’da olağanüstü grup toplantısı için meclise çağrıldı. Sabah erken saatlerde grup toplantısından önce dar kapsamlı bir MYK toplantısı yapıldı. MYK üyeleri de Adalet Bakanlığı'na gidileceğini bu toplantıda öğrendi.

Kılıçdaroğlu ve CHP’nin küçük kız çocuğunun evlendirilmesi iddialarını bundan sonra da gündem yapmaya devam etmesi bekleniyor. Üst düzey bir CHP’li yetkili DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, küçük kızı evlendiren aile üyelerinin çok uzun bir süre önce tutuklanması gerektiğini söyleyerek TCK’nın 103/2 hükmüne göre bu konuda çoktan gerekli tutuklamaların olması gerektiğini ve bunun için Adalet Bakanlığına gittiklerini belirtti.

İktidarın İsmailağa Cemaati'nikoruduğunu savunan yetkili, “Başka her konuda bir an evvel tutuklamalar yapan, sabaha karşı insanları evlerinden alan yargı bu konuda neden isteksiz davranıyor? kanunlar ortada, bu kişilerin çok uzun zaman önce tutuklanması gerekirdi" yorumunu yaptı.

Bozdağ: Görüşmek isteseydi görüşürdüm

Kılıçdaroğlu'nun bakanlık önündeki açıklamasıyla ilgili konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Sayın Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanlığı'ndan randevu istemedi. Eğer randevu istemiş olsaydı kendisine randevu verirdim. Randevusuz geldiği halde görüşmek isteseydi, kendisiyle yine görüşürdüm. Sayın Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı ile görüşme yerine basın açıklaması ile yetindi" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Fotoğraf: Arda Kucukkaya/AA/picture alliance

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi altı yaşında iken 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin iddianame kabul edilmişti. İlk duruşma 22 Mayıs’ta yapılacak.

DW, DHA / GY, GS, HT