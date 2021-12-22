 Çip krizi Alman otomobil sektörünü daha ağır vurdu | Ekonomi | DW | 22.12.2021

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Ekonomi

Çip krizi Alman otomobil sektörünü daha ağır vurdu

Dünyada baş gösteren çip krizi Alman otomobil sektörünü, diğer otomobil üreticisi ülkelere göre daha fazla etkiledi. Ülkede otomobil üretimi 2017 yılına oranla yarı yarıya azaldı.

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Almanya'da otomotiv sektörünün çip olarak da adlandırılan yarı iletken tedariğinde  yaşanan krizden diğer otomobil üreticisi ülkelere göre çok daha fazla etkilendiği belirtildi.

Otomotiv Araştırma Merkezi'nin (CAR) Salı günü yayınladığı bir araştırmanın sonucuna göre bu yıl sonuna kadar Almanya'da, çip krizi nedeniyle sadece 2 milyon 850 bin otomobil üretimi gerçekleştirilebilecek. Bu sayı, otomobil üretiminde 2017 yılına göre yüzde 50 düşüş anlamına geliyor.

Raporun dayandığı araştırmanın başındaki isim olan otomotiv uzmanı Prof. Dr. Ferdinand Dudenhöffer, Almanya'daki otomobil üretiminin 1974'de patlak veren petrol krizinden bu yana hiç bu kadar gerilemediğine işaret etti.

Ferdinand Dudenhöffer

Ferdinand Dudenhöffer

Welt gazetesinde yayınlanan haberde, rapordaki ayrıntılara dikkat çekildi. Buna göre yarı iletken krizinden Almanya'daki fabrikalar "orantısız bir şekilde" etkilendi. ABD, Çin, Japonya, Güney Kore ve Meksika'daki otomobil üretimindeki düşüş yüzde olarak çok daha düşük oldu. Raporda, diğer ülkelerin aksine Hindistan'da otomobil üretiminin 2021 yılında arttığına da vurgu yapıldı. Gazetede yer alan haberde, raporda VW, Mercedes-Benz ve BMW gibi Alman otomobil üreticilerinin yurt içindeki üretimlerini, yurt dışındaki montaj tesislerine kıyasla daha da düşürdüğüne işaret edildiği belirtildi.

"Alman otomotiv sektörü krizlerden çok etkileniyor"

Dudenhöffer, düşen üretim rakamlarının, önümüzdeki yıl toparlanması beklenen Alman otomotiv sektörünün zayıflıklarını da ortaya çıkardığını belirterek, Almanya'da bu sektörün krizlerden yoğun şekilde etkilendiğini söyledi.

Ünlü otomobil uzmanı elektrikli araç üretimine geçiş sürecindeki fiyat ve maliyet artışlarına ek olarak, kısa mesai ile çalışanlara sosyal güvence mahiyetinde yapılan ek ödemelerin de bu gelişmelerde etkili olduğunu sözlerine ekledi.

Pandemi nedeniyle uygulanan kapanmalarda teknolojik cihazlara olan ilginin artması ve yarı iletken üretiminin düşmesiyle birlikte otomotiv sektöründe baş gösteren çip krizi hala etkisini kaybetmiş değil.

dpa/TY,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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