Çinliler koronovirüs nedeniyle aşağılanmaktan şikayetçi

Hollanda'da yaşayan Çin kökenliler koronavirüs salgını nedeniyle aşağılandıklarını, ayrımcılığa maruz kaldıklarını ve alay konusu yapıldıklarını ileri sürerek, internette imza kampanyası başlattı. "Biz virüs değiliz" sloganıyla Pazartesi günü başlatılan kampanyaya ilk günde 25 binden fazla kişi dijital imza atarak destek verdi. Çin kökenli Hollandalılar ile Asyalı gibi görünen kişilerin koronovirüs ile bağlantılı olarak aşağılayıcı ve cahilce esprilere maruz kaldıklarına işaret eden kampanyanın organizatörleri hazırladıkları dilekçede "Artık yeter" ifadesini kullandı.

Kampanya, bir radyo kanalında "Önlem almak, Çinlilerden daha iyidir" adlı hiciv tarzı bir şarkının yayınlanması üzerine başlatıldı. Şarkı sözlerinde hastalığın yayılmasının nedeni olarak "Kokuşmuş Çinliler" gösteriliyor.

Hazırlanan dilekçede medyadan içeriklerini belirlemede daha hassas davranması istenirken politikacılardan ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı daha kesin tutum sergilemelerinin beklendiği kaydedildi.

Başka ülkelerde de koronavirüs salgını nedeniyle aşağılanan veya ayrımcılığa maruz kalan Asya kökenliler tepkilerini sosyal medya aracılığıyla dile getiriyorlar. Mağdurlar, JeNeSuisPasUnVirus (Ben bir virüs değilim) etiketiyle virüsün ortaya çıkışından bu yana günlük yaşamlarında karşılaştıkları ırkçılıkla ilgili deneyimlerini paylaşıyorlar.

Dünya Sağlık Örgütü Cenevre'de toplanıyor

Öte yandan uluslararası toplum şimdiye kadar 900'den fazla kişinin ölümüne yol açan virüs salgının önüne geçilebilmesi için yoğun çaba harcıyor. Bu çerçevede Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tür koronavirüse karşı aşı geliştirmek için Salı günü uluslararası bir konferans düzenliyor. İki günlük toplantıda, salgının kontrol altına alınması için gereken önlemler ve yapılan tıbbi çalışmalar ele alınacak. Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin sağlık bakanları da Perşembe günü Brüksel'de yapacakları toplantıda da, sınır kontrollerinin artırılması, ilaç sıkıntısı tehdidi ve hastalığa karşı aşı geliştirilmesi gibi konuların ele alınması planlanıyor.

Salgının patlak vermesinden kısa bir süre sonra Çinli yetkililer virüsün genetik yapısını tespit ederek, dünyadaki virüs uzmanlarıyla paylaştılar. Bunun üzerine çok sayıda uluslararası araştırma ekibi, laboratuvarda ölümlere neden olan yeni tür koronavirüsü üretmeyi başardı. Uluslararası aşı ittifakı Cepi de, iki hafta önce koronavirüse karşı bir aşının muhtemelen yaz aylarında test aşamasına girebileceğini duyurdu.

Koronavirüs Pazartesi günü itibarıyla çoğu Çin'de olmak üzere 900'den fazla kişinin yaşamına mal oldu. Virüs 40 binden fazla insana bulaştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada 10 Şubat itibariyle Çin'de 27 yabancı ülke vatandaşında koronavirüs tespit edildiğini, bu kişilerden ikisinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Koronavirüs, ilk olarak Çin yönetiminin dış dünya ile bağlantısını kestiği Vuhan’da görülmüş, salgın buradan yaklaşık 30 ülkeye yayılmıştı.

dpa,AFP/TY,JD

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