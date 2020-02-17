Çinli uzmanlar: Koronavirüs Nisan ayında stabil hâle gelebilir

Çin'de ortaya çıktıktan sonra dünyanın birçok ülkesine yayılan koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. Covid-19 adı verilen salgın hastalıktan ölenlerin sayısı bin 886'ya çıkarken, virüsün 72 bin 436 kişiye bulaştığı bildirildi. Ölüm vakalarının en çok görüldüğü Vuhan kentindeki bir hastanenin başhekimi Dr. Liu Zhiming'in de yaşamını yitirdiği belirtildi. China News'un haberine göre Zhiming Pazartesi günü öldü. Böylece koronavirüs nedeniyle ilk kez bir başhekim hayatını kaybetmiş oldu. Cuma günü de aynı hastanede görevli 59 yaşındaki bir hemşire virüs bulaşması nedeniyle ölmüştü.

Çin devlet televizyonu CCTV'de yayınlanan bir habere göre şimdiye dek bin 700 doktor ve sağlık çalışanına koronavirüs bulaştı. Haberde geçen hafta sonuna kadar en az 6 sağlık çalışanın yaşamını yitirdiği belirtilirken, en çok ölümlerin Hubei vilayetinde meydana geldiği bilgisi verildi.

"Nisan'da stabile edilebilir"

Koronavirüs hızla yayılırken Çinli sağlık uzmanları salgının en erken Nisan ayı sonunda Çin genelinde stabilize edilebileceğini açıkladılar. Çin hükümetince salgın hastalığın önüne geçilebilmesi için oluşturulan uzman ekibi yöneten Prof. Dr. Zhong Nanshan, bunun "kabaca bir tahmin" olduğunu söyledi.

Çinli uzmanlar salgının en yüksek seviyesine Şubat ayı sonuna kadar ulaşacağını tahmin ediyor. Prof. Dr. Zhong Nanshan, salgının en yüksek seviyeye ulaşmasının "dönüm noktası anlamına gelmediğini" ancak salgını durdurmak için alınan radikal önlemlerin işe yaradığını söyledi. Uzman, yayınlanan bir video mesajında Çin yeni yıl tatilinde virüsün daha hızlı şekilde yayılmasının önüne geçilebilmesi için uygulanan seyahat akışı kontrollerinin etkili olduğunu sözlerine ekledi.

Covid-19'a neden olan 2019-nCoV virüsünün elektronik mikroskop altındaki görüntüsü

Ekonomik kayıplar artıyor

Öte yandan salgının Çin ekonomisine olumsuz etkileri de giderek artıyor. Pekin'de 21-30 Nisan 2020 tarihleri arasında düzenlenecek uluslararası otomobil fuarının, sektör temsilcileri ve ziyaretçilerin güvenliği için ileri bir tarihe erteleneceği açıklandı. Fuar yönetiminden yapılan açıklamada dünyanın önde gelen uluslararası otomobil fuarının hangi tarihe ertelendiği konusunda ise bilgi verilmedi.

Koronovirüs salgını nedeniyle Apple şirketi de Çin'deki üretimini azaltmak zorunda kalmıştı. Çin'de üretimin düşürülmesi en çok iPhone satışlarını etkiledi. Şirketten yapılan açıklamada, üretimin azaltılması nedeniyle düşen iPhone satışlarının dünya genelinde ciro kaybına yol açacağı belirtildi.

dpa / TY, JD

© Deutsche Welle Türkçe