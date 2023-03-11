Çin’in yeni başbakanı Li Çiang oldu

Çin Ulusal Halk Kongresi, Li Çiang'ı yeni başbakan olarak seçti. Li, üçüncü kez Devlet Başkanlığına seçilen Şi Cinping'e sadık bir isim olarak biliniyor.

Çin'deki Ulusal Halk Kongresi'nde Li Çiang ülkenin yeni başbakanı seçildi. Li, üçüncü kez devlet başkanlığına seçilen Şi Cinping tarafından aday gösterilmişti. Yeni başbakan, daha önce ülkenin en büyük kenti Şanghay'da Komünist Parti sekreterliği görevini yürütmüştü. Li'nin selefi Li Kıçiang ise on yıllık görev süresinin ardından Pazartesi günü emekliye ayrılacak.

Geçen Cuma günü yeniden göreve seçilerek, Çin Halk Cumhuriyeti tarihinde ilk kez üçüncü kez Devlet Başkanlığına seçilen lider olma unvanına sahip olan Şi'nin, kendisine sadık isimleri kilit pozisyonlara getirdiği biliniyor. Müstakbel başbakan Li de, Şi'nin yakın bir müttefiği olarak tanınıyor. Yeni Başbakan Li, Şi Cinping'in 2004-2007 yılları arasında, Çin’in doğusundaki Zhejiang eyaletinde parti sekreteri olarak görev yaptığı dönemde, Şi'nin özel kalem müdürlüğünü üstlenmişti.

Çin ekonomide yeniden atağa geçebilecek mi?

63 yaşındaki Li, ekonomiye büyük önem atfeden pragmatist bir siyasi olarak biliniyor. Çin'in iki yıl boyunca Covid'le mücadele nedeniyle oldukça zayıf bir ekonomik büyüme tablosu çizdiğine dikkat çeken uzmanlar, kısıtlamaların da kaldırılmasıyla birlikte yeni yönetimin bu gidişatı kabullenmeyeceğini ve ekonomide zayıf bir yılı daha göze almayacağını belirtiyor.

Reuters / SÖ,ET