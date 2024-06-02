Çin'in uzay aracı Ay'ın karanlık yüzünde

Pekin, iddialı uzay programında bir başarıya daha imza attı. Çin'e ait keşif aracı Chang'e-6'nın Pazar günü Ay'ın uzak yüzündeki devasa krater Güney Kutbu-Aitken Havzası'na iniş yaptığı belirtildi. Sonda, Ay'ın karanlık yüzünden taş ve toprak örnekleri toplayarak yeryüzüne getiren ilk uzay aracı olacak. Çin, bilim insanlarının lav akışının daha az olması nedeniyle büyük umutlar beslediği Ay'ın uzak yüzünden alınan örnekleri analiz eden ilk ülke olmak istiyor.

Devlet televizyonu CCTV'ye konuşan bir Çin uzay ajansı çalışanı, sondanın Pazar günü Dünya'nın uydu yüzeyinde bir iniş alanı aramak üzere Ay'ın yaklaşık 200 kilometre üzerindeki yörüngesinden ayrıldı. Çalışan, sondanın daha sonra 15 dakika içinde hızını Ay'ın hızına göre sıfıra düşürmek için araçtaki yakıtın yaklaşık yarısının büyük bir miktarını kullandığını kaydetti.

Çin Devlet Haber ajansı Xinhua, inişten sonraki iki gün boyunca sondanın, Ay'daki toprağın altından malzeme almak üzere bir matkap ve toprak örnekleri toplamak için bir robotik kol kullanacağını, ayrıca iniş alanında başka deneylerin de hedeflendiğini bildirdi.

Çin'in uzay hedefleri

Çin, Ay'ın uzak yüzeyini keşfetmeye yönelik misyonu Mayıs ayı başında başlatmıştı. Chang'e-6'yı taşıyan roket 3 Mayıs'ta Çin'in güneyindeki Hainan adasında bulunan Wenchang uzay üssünden fırlatılmıştı. Teknik açıdan oldukça karmaşık olan misyonun 53 gün sürmesi planlanıyor.

Sovyetler Birliği ve ABD'den sonra Çin, kendi bağımsız misyonuyla uzaya insan gönderen üçüncü ülke olma özelliğini taşıyor. Ay yüzeyinde kalıcı bir üs kurmayı hedefleyen Pekin, 2030'a kadar Ay'a mürettebatlı misyonu planlıyor. ABD ise, Çin'in iddialı uzay programının, uzaydan askeri hedeflere ulaşma çabasına yönelik şüphelerini ifade ediyor.

AFP/SÖ,TY

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