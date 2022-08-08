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Çin ordusuna mensup bir asker dürbünle tatbikatı izliyor. Arka planda, Tayvan donanmasına ait Lan Yang fırkateyni görülmekte - (05.08.2022)
Çin ordusuna mensup bir asker ve Tayvan donanmasına ait Lan Yang fırkateyni - (05.08.2022)Fotoğraf: Lin Jian/Xinhua/AP/picture alliance
PolitikaÇin

Çin'in tatbikatı uzatması endişe yarattı

1 saat önce

Tayvan etrafında yürüttüğü tatbikatı, daha önce duyurduğu gibi Pazar günü bitirmeyen Pekin, tatbikatların devam edeceğini açıkladı. Pekin'in hamlesi, "tatbikatlar yeni normal olur mu?" endişesine yol açtı.

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Çin, Tayvanetrafında yürüttüğü askeri tatbikatları sonlandırmayıp, yeni tatbikatlar düzenleyeceğini duyurdu. Çin devlet televizyonu, Pekin"in denizaltılara ve deniz saldırılarına odaklanan ortak tatbikatlar gerçekleştireceğini açıkladı. Çin'in tatbikatları daha önce duyurduğu gibi Pazar günü sonlandırmaması ve tatbikatların bitişine ilişkin bir tarih vermemesi, Pekin'in Tayvan'a baskıyı artıracağı yönündeki korkuları haklı çıkarırken, bunun yeni bir "normalin" başlangıcı olabileceği yönündeki endişeleri de artırdı.

Çin medyasında kimi yorumcular bu tatbikatların rutin hale gelebileceğini ifade ederken Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, söz konusu tatbikatların, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Tayvan'dan gelen son provokasyonlara yönelik "son derece makul ve ölçülü bir yanıt olduğunu" savundu.

Pekin'in eylemlerini kınayan Tayvan Dışişleri Bakanlığı, Çin'in adayıkendine aitmiş gibi gördüğünü ve bilinçli şekilde kriz çıkardığını savundu. Bakanlık, Pekin'den askeri tatbikatları sonlandırıp geri çekilmesini talep etti. Bakanlığın açıklamasında, "Çin tarafından yaratılan askeri gözdağı karşısında Tayvan korkmayacak ve geri adım da atmayacaktır; bağımsızlığını, ulusal güvenliğini, özgür ve demokratik yaşam biçimini daha da kararlı bir biçimde savunacaktır" denildi.

Tayvan'da, ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi'ye
Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından Çin'le gerilim giderek tırmanmıştıFotoğraf: Chiang Ying-ying/AP Photo/picture alliance

Biden: Çin'in eylemlerinden endişe duyuyorum

Çin'in Tayvan ve etrafında yaptığı askeri tatbikatın süresini uzatması, Washington'da da endişe yarattı. ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi'ninziyaretinden hemen sonra tırmanan gerilime ilişkin ilk kez konuşan ABD Başkanı Joe Biden, Tayvan için korkmadığını, ancak Çin'in eylemlerinden dolayı endişeli olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı, Pekin'in bu kadar çok hareket etmesinden kaygı duyduğunu, ancak şu an yaptıklarından daha fazlasını yapacağını da düşünmediğini dile getirdi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre de, Çin'in eylemlerini gerginliği tırmandırmaya başladıklarından bu yana kınadıklarını hatırlattı. Jean-Pierre, "Provokatifler, sorumsuzlar ve yanlış hesap riskini artırıyorlar. Başkanın atıfta bulunduğu da buydu" diye konuştu.

 

Reuters,dpa / SÖ,ET

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