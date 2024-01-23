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Çin'in Sincan bölgesindeki depremde çok sayıda ev yıkıldı

23 Ocak 2024

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 7,0 büyüklüğündeki depremde 120'den fazla ev yıkıldı ya da hasar gördü.

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Fotoğraf: Getty Images/AFP/S. Yeh

Çin'de ağırlıklı olarak Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde çok sayıda ev yıkıldı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) Kırgızistan sınırı yakınlarındaki depremin büyüklüğünün 7,0 olduğunu ve yerin 13 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu.

Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC) ise büyüklüğünü 7,1 olarak duyurduğu depremin derinliğinin 22 kilometre olduğunu bildirdi. CENC, yerel saatle 02.00 sularında gerçekleşen depremin merkez üssünün, Aksu ilinin Üçturfan ilçesine bağlı Vuşi kasabası olduğunu belirtti. Dağlık bir bölgede yer alan Üçturfan ilçesinin 2022 yılındaki nüfusu yaklaşık 233 bin olarak kayıtlara geçmişti.

Associated Press (AP) haber ajansının haberine göre, Sincan Uygur Özerk Bölgesi hükümeti, hava sıcaklığının bu hafta -18 dereceye kadar düşeceği bölgede gerçekleşen depremde 47 evin yıkıldığını, 78 evin de hasar gördüğünü açıkladı.

En az 50 yaralı

Sincanlı yetkililer, depremde en az altı kişinin yaralandığını duyurdu. Depremin merkez üssüne yaklaşık 200 kişilik bir kurtarma ekibi gönderildiğini bildiren AP, yaralılardan ikisinin durumunun ciddi olduğunu aktardı.

Deprem başta Kırgızistan ve Kazakistan olmak üzere diğer ülkelerde de hissedildi.

Depremin hissedildiği ülkelerden Kazakistan'da Sağlık Bakanlığı, ülkenin en büyük kenti Almatı'da 44 kişinin yaralandığını açıkladı. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te de insanlar depremin ardından sokaklara kaçtı.

7,0 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi. Bu depremlerin en şiddetlisinin 5,3 büyüklüğünde olduğu açıklandı.

Aksulu yetkililer, bölgede deprem nedeniyle kesilen elektriğin kısa süre içinde geri geldiğini belirtti.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, bölgede şu ana kadar kaydedilen en büyük depremin 1978 yılında meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki deprem olduğunu belirtti. Söz konusu deprem, bu sabaha karşı gerçekleşen depremin yaklaşık 200 kilometre kuzeyinde meydana gelmişti.

DW,AP/CÖ,HT

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